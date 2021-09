Sagan nestačil v špurte na súperov a skončil bez pódia, štvrtú etapu na Benelux Tour ovládol Merlier

Na čele je stále Bissegger

Odstúpil jeden jazdec

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe finišoval na nepopulárnom 4. mieste vo štvrtkovej 4. etape pretekov Benelux Tour , ktorá viedla z Aalteru do Ardooie a merala 166,1 km.Tridsaťjedenročný Žilinčan v špurte pelotónu nestačil na troch súperov, nad jeho sily boli víťazný Belgičan Tim Merlier (Alpecin-Fenix), druhý Dán Mads Pedersen (Trek-Segafredo) aj tretí Holanďan Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux).Petrovi Saganovi ušlo pódium tesne aj v stredu, keď do cieľa priviedol pelotón na 6. priečke, pred ním s odstupom troch sekúnd finišovali piati jazdci z úniku. Na čele celkovej klasifikácie sa aj po štvrtku udržal Švajčiar Stefan Bissegger (EF Education - Nippo), druhý Dán Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) za ním zaostáva už len o 15 sekúnd.Súčasťou pretekov sú ďalší dvaja Slováci vo farbách tímu Bora-Hansgrohe - Juraj Sagan Erik Baška . Z nemeckého tímu pred štvrtok odstúpil z pretekov Holanďan Wilco Kelderman, ktorý sa zranil pri páde v stredajšej 3. etape.V piatok jazdci na Benelux Tour absolvujú 192 km dlhú 5. etapu z Riemstu do Bilzenu.