Sagan odstúpil z Tour de France, nenastúpil na štart na 12. etapy

aktualizované 8. júla, 13:39



8.7.2021 (Webnoviny.sk) -Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe odstúpil zo 108. ročníka prestížnych etapových pretekov Tour de France . Ako informuje web cyclingnews.com , tridsaťjedenročný Žilinčan sa už nepostaví na štart štvrtkovej 12. etapy vedúcej zo Saint-Paul-Trois-Chateaux do Nimes dlhej 159,4 km.Trojnásobný svetový šampión na tohtoročnej Tour spadol v závere 3. etapy po kontakte s Calebom Ewanom (Caleb Ewan), odvtedy ho bolelo pravé koleno. Jeho stav sa zlepšoval, no koleno sa mu zase "ozvalo" v stredajšej 11. etape.V tohtosezónnej edícii TdF si Peter Sagan nepripísal etapový triumf a ani nestál na pódiu. V bodovacej súťaži o zelený dres bol po strede až deviaty so 123-bodovým mankom na lídra brita Marka Cavendisha (Deceuninck - Quick Step). V celkovej klasifikácii patrilo Saganovi priebežne 109. miesto so stratou 2:00:43 h na vedúceho muža poradia Tadeja Pogačara (UAE Emirates) zo Slovinska.