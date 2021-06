Sagan považuje desiaty štart na Tour de France už ako povinnosť, rád by vyhral etapu a získal zelený dres

Má rovnaké ciele

25.6.2021 (Webnoviny.sk) - Keď Peter Sagan v roku 2012 prvýkrát vysadol na súťažný bicykel na Tour de France , hneď z toho boli tri víťazné etapy a zisk zeleného dresu pre víťaza bodovacej súťaže. Vtedy 22-ročného Slováka si všimli aj manažéri veľkých cyklistických tímov a poznačili si jeho meno do zápisníkov.Prešlo desať rokov a Sagan navýšil počet svojich víťazstiev na najslávnejších etapových pretekoch na dvanásť a k tomu pridal aj sedem zelených dresov pre najlepšieho v bodovacej súťaži. A motivácia najlepšieho slovenského cyklistu ani rokmi neklesla."Ciele sú znova rovnaké ako v minulosti. Rád by som uspel v etape a získal aj zelený dres," zdôraznil trojnásobný majster sveta nedávno v Bánovciach nad Bebravou, kde sa po siedmy raz stal majstrom Slovenska v pretekoch s hromadným štartom.Tridsaťjedenročný rodák zo Žiliny bol vo štvrtok podvečer ústrednou postavou svojho tímu Bora-Hansgrohe v západofrancúzskom Breste počas slávnostného nástupu účastníkov pred 108. ročníkom Tour de France. S mikrofónom v ruke a v drese slovenského šampióna sa prihovoril prítomným fanúšikom."Vďaka za skvelé privítanie. Som hrdý na to, že tu opäť môžem stáť aj s kolegami z tímu Bora-Hansgrohe a tešiť sa zo štartu na Tour de France. Budeme sa snažiť vydať zo seba to najlepšie. Samozrejme, opäť by som chcel vyhrať bodovaciu súťaž aj nejakú z etáp, ale zaručiť sa to nedá. Už minulý rok ste mohli vidieť, že to nie je samozrejmosť," uviedol Peter Sagan pred stovkami fanúšikov.Sagan narážal na skutočnosť, že vlani na Tour de France nevyhral ani jednu etapu a o zelený dres v parížskom cieli ho obral bývalý tímový kolega Sam Bennett. Írsky šprintér vo farbách Deceuninick - Quick Step tento rok bude na "Starej dáme" chýbať, to však neznamená, že Sagan bude automaticky hlavný adept na víťazstvo v bodovacej súťaži."Na Tour de France som už zažil toho dosť. Jeden rok býva ľahší a ďalší zase ťažší z hľadiska mojich pocitov, ale aj kvality súperov a konkurencie. Závisí teda aj od okolností, čo dosiahnem tento rok. Každé preteky majú svoju históriu. Ja sa pokúsim ako vždy jazdiť čo najlepšie," vyhlásil Peter Sagan v rozhovore pre RTVS.Na otázku, aké rozdiely na sebe vidí Sagan z roku 2012 v porovnaní s tým súčasným z roku 2021, majiteľ 118 profivíťazstiev v cestnej cyklistike odvetil: "V roku 2012 som mal veľké očakávania, zo všetkého som bol nadšený a veľmi som si to užíval. Všetko bolo pre mňa nové a štart na Tour de France veľká česť. Teraz po tých rokoch je to všetko pre mňa ako keby povinnosť."Tour de France tento rok odštartuje v sobotu 26. júna v Breste vo francúzskom Bretónsku. Úvodné dve etapy s cieľom v Landerneau a na Mur-de-Bretagne majú zvlnený profil a budú priať skôr klasikárom a jazdeckým univerzálom.Čistokrvní šprintéri by sa mali dostať k slovu až v ďalších dvoch etapách do Pontivy a Fougéres. Vzhľadom na Saganove univerzálne kvality na rovine aj v menších kopcoch by mohol útočiť na víťazstvo v ktorejkoľvek z úvodných štyroch etáp.Už v tej prvej čaká na pelotón päť horských prémií nižšej kategórie a na záver 3,2 km dlhý kopec Cote de la Fosse aux Loups s priemerom 5,4%. "Bol som sa už na neho pozrieť a je to dosť... Pokúsim sa o víťazstvo, ale nedá sa to garantovať. Taká je cyklistika," skonštatoval Sagan.Jeho tímový kolega a dlhoročný domestik Talian Daniel Oss nevylúčil, že Bora-Hansgrohe bude mať po prvej etape vďaka Saganovi žltý dres pre lídra pretekov."Myslím si, že to Petrovi môže sedieť. Budeme síce trpieť, lebo je to náročná etapa, ale sme dobre pripravení. Možno bude aj pršať, ale dúfam, že to bude dobré. Celkovo bude ťažké vyhrať zelený dres, ale Petra budeme podporovať najlepšie ako vieme," prezradil Oss do mikrofónu RTVS.Celkovo na 108. ročníku Tour de France čaká na cyklistov od 26. júna do 18. júla 21 etáp a 3417 kilometrov. Obhajcom celkového triumfu je Slovinec Tadej Pogačar z tímu Spojených arabských emirátov.