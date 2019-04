Sagan predstavil pamätnú medailu: Som veľmi šťastný, hovorí

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan počas tlačovej konferencie pri príležitosti krstu svojej zlatej pamätnej medaily k trojnásobnému zisku titulu majstra sveta v cestnej cyklistike v Prahe 29. apríla 2019 v Prahe. Zlatá medaila váži 185 gramov a vydali ju v 100 kusovej sérii. K medaile patrí aj špeciálny certifikát. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 29. apríla (TASR) - Slovensky cyklista Peter Sagan v pondelok v Prahe slávnostne predstavil a pokrstil pamätnú zlatú medailu, ktorá pripomína jeho tri víťazstvá v rade na majstrovstvách sveta z rokov 2015 až 2017.Pamätná medaila váži 184,9 gramov a je vyrobená z čistého zlata. Jej cena je takmer 18.000 eur a Mincovňa Kremnica vyrazila len sto kusov. Do pondelka sa ich predalo už 65povedal majster sveta z amerického Richmondu, katarskej Dauhy a nórskeho Bergenu.Sagan sa sám podieľal na jej dizajne, keď vybral motívy a podľa jeho návrhu ju spracoval a vytvoril Štefan Novotný. Na prednej strane pamätnej medaily je vyobrazená Saganova podobizeň, na zadnej je slovenský pretekár na bicykli s rozpaženými pažami pred pelotónom.pokračoval Sagan, ktorý si sám kúpil viacero kusov:Medaila slúži ako zberateľský artikel, no i investičný produkt. Samotný Sagan nie je veľký nadšenec zberateľstva.dodal.Majitelia medailí získali okrem pamätihodnosti aj šancu osobne sa stretnúť so Saganom na spoločnej večeri. O distribúciu a predaj sa stará firma TrustWorthy investment a. s. "povedal predseda predstavenstva spoločnosti pre Slovensko Emanuel Debnár.