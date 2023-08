Sagan sa nepredstaví na Vuelte, otvára sa tak možnosť účasti na domácich pretekoch Okolo Slovenska

Mohol by byť na domácich pretekoch

Profipelotón vymení za horskú cyklistiku

22.8.2023 (SITA.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa nepredstaví na blížiacich sa pretekoch Vuelta a Espaňa na španielskych cestách, ktoré sa uskutočnia od 26. augusta do 17. septembra.Tridsaťtriročný Žilinčan nefiguruje v nominácii svojho francúzskeho tímu TotalEnergies na záverečné tohtoročné podujatie Grand Tour. Lídrom tímu by mal byť Belgičan Steff Cras.Po tom, ako sa Sagan nedostal do nominácie TotalEnergies na Vueltu, sa okamžite vynorili špekulácie, že trojnásobný majster sveta by sa mohol predstaviť na domácich pretekoch Okolo Slovenska, ktoré sa uskutočnia od 13. do 17. septembra. Poslednou Grand Tour pre Sagana tak boli tohtoročné preteky Tour de France Peter Sagan sa po aktuálnej sezóne rozhodol ukončiť pôsobenie v profipelotóne a chce sa venovať horskej cyklistike, ktorej sa venoval ako mladík ešte pred úspechmi v cestnej cyklistike. Na OH 2016 dokonca štartoval v cross-country na horských bicykloch.Pred pätnástimi rokmi sa v horskej cyklistike stal juniorským majstrom sveta v talianskom Val di Sole, v rovnakom roku získal zlato medzi juniormi aj na ME.