Sagan si spestrí prípravu na Tour de France, predstaví sa na podujatí Unbound Gravel

Šanca na stretnutie s fanúšikmi

Fascinácia pretekmi

1.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan si prípravu na Tour de France spestrí víkendovým štartom na podujatí Unbound Gravel. Ide o preteky na štrkovom povrchu, ktoré sa každoročne konajú v okolí mesta Emporia v americkom Kansase.Ako referuje web velonews.com, trojnásobný majster sveta sa v súčasnosti nachádza v USA, kde trénuje vo vysokej nadmorskej výške, aby sa čo najlepšie pripravil na vrchol sezóny na francúzskych cestách.Trisaťdvaročný Žilinčan priznal, že keď ho pozvali na Unbound Gravel, nemusel "dvakrát premýšľať". Na svojej tréningovej základni v Park City v Utahu zostane až do piatka a na preteky dorazí až večer pred ich štartom."Bohužiaľ, už tu nie je veľa cestných pretekov, na ktorých by som sa mohol zúčastniť, takže je to aj pre mňa šanca stretnúť sa s mnohými fanúšikmi, ktorých mám. Som si istý, že sa skvele zabavím a nemôžem sa dočkať chvíle, keď budem v Emporii,“ poznamenal 32-ročný Sagan, ktorý v minulosti na severoamerickom kontinente získal 17 etapových triumfov na pretekoch Okolo Kalifornie.Sagan sa v minulosti venoval aj horskej cyklistike a súťažil v nej na OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro. Priznal, že preteky, aké absolvuje v Kansase, ho vždy fascinovali."Zažiť to tu v USA a na jednom z vrcholných podujatí bola príležitosť, ktorú som si nemohol nechať ujsť," skonštatoval člen francúzskeho tímu TotalEnergies