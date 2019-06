Sagan si taktiku na Majstrovstvá SR premyslí, s prípravou je spokojný

Na snímke Peter Sagan Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trnava 29. júna (TASR) - Peter Sagan si pred nedeľňajšími pretekmi na spoločných majstrovstvách Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike trúfa na titul, ale trať ešte poriadne nevidel a taktiku rozoberie s tímom na sobotňajšej večernej porade.V nedeľu sa bude súťažiť v kategórii mužov Elite. Štart aj cieľ bude na Hlbokej ulici v centre Trnavy. Okruhy sú dva. Veľký má 64 kilometrov a ide cez Špačince, Dolné Dubové, Horné Dubové až do Dechtíc a cez Kátlovce sa vracia späť. Malý okruh ide iba do Špačiniec a späť, má osemnásť kilometrov. Pôjdu sa rôzne kombinácie okruhov a v meste aj po mačacích hlavách.uviedol Sagan na sobotňajšej tlačovej konferencii v Trnave.Slovenský cyklista o taktike ešte nepremýšľal.doplnil muž, ktorý ešte nemá zmapovaných ani súperov, no najmä Česi Zdeněk Štybar a Petr Vakoč ho budú chcieť v pretekoch zdolať.uviedol Sagan.Trojnásobnému majstrovi sveta šampionát slúži aj ako príprava na Tour de France, kde bude obhajovať zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Pred týždňom získal cyklista tímu Bora-Hansgrohe triumf v bodovacej súťaži na pretekoch Okolo Švajčiarska, čo sa mu na tomto prestížnom etapovom podujatí podarilo rekordný ôsmy raz.objasnil.Deň pred pretekmi mal slovenský cyklista meniny, ale oslavy si odoprel. Zúčastnil sa však na detskej Tour, ktorá niesla jeho meno a ktorá bola sprievodným programom na šampionáte.Spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky sú najsledovanejším cyklistickým podujatím v týchto krajinách a aj vďaka účasti profíkov sa tešia veľkému diváckemu záujmu priamo na mieste či televíznych obrazovkách.povedal Prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara. Jeho český kolega Petr Marek súhlasne prikývol: