SAGAN SKONČIL TRETÍ v 18. etape Vuelty

Lleida 13. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan finišoval na tretej priečke v 18. etape 73. ročníka Vuelty. Jazdec stajne Bora-hansgrohe nedostihol v závere 186,1 km dlhej trate zo strediska Ejea de los Caballeros do Lleidy dvojicu z celodenného úniku a skončil tesne za víťazným Belgičanom Jelleom Wallaysom z tímu Lotto Soudal a druhým Nórom Svenom Erykom Byströmom (UAE Team Emirates).Pre Sagana to bolo piate pódiové umiestnenie na tohtoročnej Vuelte, predtým bol trikrát druhý (7., 8. a 10. etapa) a raz tretí (3. etapa). Červený dres pre lídra celkového poradia si udržal Brit Simon Yates.Po stredajšom náročnom dojazde čakala vo štvrtok na cyklistov v itinerári "oddychová" etapa, viedla prakticky celá po rovine. Pelotón sa v nej priblížil k Pyrenejám. Na etapový vavrín v katalánskej Lleide si brúsili zuby najmä šprintéri, pre ktorých to bolo predposledná šanca pred dojazdom do Madridu. Napokon ale až do konca vydržal únik, ktorý sa vytvoril okamžite po štarte etapy.Hneď v úvode sa od hlavného poľa oddelila trojica cyklistov - Belgičan Jelle Wallays (Lotto Soudal), Nór Sven Eryk Byström (UAE Team Emirates) a Holanďan Jetse Bol (Burgos-BH) mali už na 15. kilometri náskok viac ako tri minúty. V pelotóne potom zvýšili aktivitu tímy, ktoré disponujú kvalitnými šprintérmi, najmä Quick-Step Floors a Trek - Segafredo. Postupne z manka na líderské trio ukrajovali, stabilizovali ho na úrovni okolo dvoch minút.V druhej časti etapy kontroloval únik už aj tím Bora - hansgrohe, ktorý celú etapu pracoval pre cieľový úspech Petra Sagana. Jediná rýchlostná prémia štvrtkovej etapy, necelých 60 km pred cieľom v Monzone, sa stala korisťou trojice v úniku, vyhral ju Wallays pred Bolom a Byströmom. Etapa mala až nečakane svižné tempo aj preto, že väčšinu dňa fúkal vietor jazdcom do chrbta. Priemerná rýchlosť sa tak šplhala nad 45 km/h.Necelých 25 km pred páskou mal celodenný únik stále k dobru niečo cez dve minúty, potom už náskok začal rýchlejšie klesať. Šesť kilometrov pred cieľom z úniku vystúpil Bol a na čele pokračovala už iba dvojica Wallays a Byström. Dvojica pracovala skvele a pelotón nemal takú rýchlosť, aby jej náskok pohltil dostatočne skoro. V závere museli jazdci prejsť niekoľko kruhových objazdov, Sagan sa potom odpútal od hlavného balíka v snahe ešte dvojicu dostihnúť. Nepodarilo sa mu to a musel sa uspokojiť s tretím miestom, z triumfu sa tešil Wallays.V piatok sa pôjde opäť do kopca, cyklistov čaká 154 km dlhé etapa z Lleidy do Andorry.