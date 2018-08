Sagan skončil tretí v 3. etape Vuelty

Peter Sagan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alhaurín de la Torre 27. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe obsadil tretie miesto v pondelkovej 3. etape pretekov Vuelta. Víťazom 178 km dlhej etapy z Mijas do Alhaurín de la Torre sa stal v záverečnom špurte Talian Elia Viviani (Quick-Step) časom 4:48:12 h, druhý bol jeho krajan Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo). Poliak Michal Kwiatkowski (Sky) si udržal červený dres pre lídra priebežného poradia.Pred začiatkom 20 km stúpania prvej kategórie s priemerným sklonom 4,9 % Puerto del Madrono sa dostala do úniku šestica jazdcov - Nans Peters (AG2R La Mondiale), Pierre Rolland (EF Education First - Drapac), Jordi Simon (Burgos - BH), Antonio Molina (Caja Rural - Seguros RGA), Luis Angel Mate Mardones (Cofidis Solutions Credits) a Hector Saez (Euskadi - Murias). Na vrchole si desať bodov za prvé miesto do hodnotenia vrchárov pripísal Mate, šesť Rolland a štyri Peters.Ten istý cyklista bol prvý aj na vrchole stúpania 3. kategórie Puerto del Viento (dĺžka 10 km, sklon 3,3 %) a upevnil si vedenie v súťaži vrchárov. Vedúca skupinka mala 90 km pred cieľom náskok na pelotón dve a pol minúty.Jazdci v úniku postupne spomaľovali a na čelo sa dotiahli aj Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) a Jelle Wallays (Lotto-Soudal). Desať km pred cieľom ostal vpredu už len Pöstlberger, ostatných členov úniku postupne pohltil pelotón. Päť km pred páskou dostihli aj rakúskeho majstra a v záverečnom špurte bol najrýchlejší Viviani.