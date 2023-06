Sagan už v sobotu odštartuje svoju poslednú Tour de France a chce podať čo najlepší výkon (foto)

Posledná účasť na „Starej dáme"

Podpora od fanúšikov

Stále čaká na víťazstvo

Prejde na horskú cyklistiku

30.6.2023 (SITA.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan z francúzskeho tímu TotalEnergies už v sobotu odštartuje poslednú Tour de France v kariére. Počas štvrtkovej oficiálnej prezentácie jazdcov a zoskupení pred začiatkom 110. ročníka najprestížnejších etapových pretekov na ceste mal 33-ročný Žilinčan dobrú náladu.„Byť na Tour de France je vždy ohromná vec. Navyše, v tomto roku som tu poslednýkrát. Myslím si, že pri prvej účasti som mal najväčšie emócie. Keď som dnes videl publikom pod pódiom, tak ma to ohromilo. Atmosféra bola veľmi dobrá napriek tomu, že začalo silno pršať. To sa mi pri prezentácii asi ešte nestalo," povedal osemnásobný slovenský majster vo videu na fejsbúku RTVS Šport.Na trojnásobného svetového šampióna čaká pri 12. účasti na „Starej dáme" opäť 21 etáp počas troch týždňov. Doposiaľ na TdF dosiahol 12 etapových triumfov a sedemkrát získal zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže.„Podporu od fanúšikov budem potrebovať, lebo tri týždne na Tour de France sú veľmi náročné. Dúfam, že sa uvidíme aj popri trati a vopred ďakujem. Budem sa snažiť o čo najlepší výkon, aby ste mali zážitok aj v televízii," vyhlásil Sagan.Peter Sagan stále čaká na prvé víťazstvo v roku 2023 a celkovo 122. v kariére, jeho najlepší výsledok v tejto sezóne je druhé miesto zo štvrtej etapy januárových pretekov Vuelta a San Juan v Argentíne.Neuspel ani na rozlúčkovom domácom šampionáte v Tlmačoch, v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom skončil zo Slovákov druhý za Matúšom Štočekom a neskompletizoval víťazný hetrik.Sagan po tejto sezóne ukončí profesionálnu kariéru na ceste a na OH 2024 v Paríži sa chce predstaviť v horskej cyklistike. Na cestných pretekoch sa od budúceho roka zúčastní už len mimo seriálu World Tour Je v druhom roku dvojročnej zmluvy s tímom TotalEnergies a toto zoskupenie chce reprezentovať aj v horskej cyklistike na parížskej olympiáde. V rovnakej disciplíne už súťažil na OH 2016 v Riu de Janeiro.