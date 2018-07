Šajgalík: Zo strany ministerstva školstva necítime prejav dobrej vôle

Na snímke predseda Slovenskej Akadémie Vied Pavol Šajgalík. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júla (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) je jednotná a žiada, aby sa pokračovalo v procese transformácie ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI). Novinárom to povedal šéf SAV Pavol Šajgalík s tým, že takéto stanovisko bolo prijaté ešte 13. júla na stretnutí riaditeľov ústavov, šéfov vedeckých rád, členov snemu SAV aj predstaviteľov odborov.uviedol Šajgalík. Zopakoval, že aktuálny stav pre SAV znamená, že ak má pravdu ministerstvo, máme VVI, na ktoré neprešiel majetok duševný ani hmotný a sedia v priestoroch štátnych inštitúcií.vysvetlil s tým, že kontinuita nie je zachovaná a ústavy majú vážne problémy.Šajgalík zároveň oznámil, že práve dnes budú odoslané na ministerstvo školstva vnútorné predpisy posledných dvoch ústavov.deklaroval.Advokát Radovan Pala, ktorý SAV zastupuje, odmietol, že by akadémia pri súpise majetku postupovala netransparentne, ako uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS).Lubyová dopoludnia vyhlásila, že informácie o tom, že SAV dodala v zákonom stanovenom termíne do 31. mája všetky dokumenty potrebné na registráciu jej organizácií do Registra VVI, nie sú pravdivé. Rovnako podľa jej slov neplatí, že rezort školstva žiada od SAV dokumenty nad rámec zákona.deklarovala Lubyová.Problém právneho vákua, ktorý v SAV vznikol, sa podľa ministerky rieši.ozrejmila s tým, že stále je možnosť, aby sa jednotlivé ústavy SAV, ktoré majú dokumentáciu v poriadku, registrovali postupne.Ministerstvo si zároveň v procese transformácie všimlo, že dochádzalo k netransparentnému konaniu v oblasti evidencie majetku SAV.povedala Lubyová.Podľa jej slov rezort nemohol súhlasiť so spôsobom identifikácie hnuteľného majetku, ktorý bol uvedený neurčito a bez údajov, ktoré by ho umožnili identifikovať a oceniť. Napríklad, bola tam identifikácia len inventárnym číslom a slovom superpočítač, mikroskop, osobný automobil či traktor. "pýtala sa Lubyová a odmietla, že by sa jej rezort chcel k SAV chovať macošsky.