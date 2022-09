SAK odsudzuje akýkoľvek zásah do dôvernej komunikácie medzi advokátom a klientom, tiež je proti jej šíreniu

Predpoklad výkonu advokácie

Žežulka odmietol podozrenia

30.9.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská advokátska komora (SAK) dôrazne odsudzuje akýkoľvek zásah do dôvernej komunikácie medzi advokátom a klientom a tiež jej šírenie, ktoré nemá oporu v zákone. Komora to uvádza v stanovisku k údajnej uniknutej komunikácii medzi spolupracujúcim obvineným v kauze Mýtnik Michalom Suchobom a jeho právnou zástupkyňou Janou Valkovou. Na komunikáciu sa v mediálnych vystúpeniach odvolával napríklad predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico alebo obhajca podnikateľa Jozefa B. Michal Mandzák „Dôvernosť komunikácie medzi advokátom a klientom je základným predpokladom riadneho výkonu advokácie," skonštatovala SAK.Podľa Roberta Fica z uniknutej komunikácie vyplýva podozrenie, že Suchobu „vypaľoval" súčasný prezident finančnej správy Jiří Žežulka , pričom do záležitosti mal byť zapletený aj premiér Eduard Heger (OĽaNO) v čase, keď bol ešte ministrom financií.Žežulka tieto podozrenia dôrazne odmietol. Podľa Mandzáka zase z komunikácie vyplýva, že vyšetrovateľka kauzy Mýtnik sa s advokátkou Suchobu vopred dohadovala na jeho výpovedi, čo je v prísnom rozpore s nezávislým a nestranným vyšetrovaním.