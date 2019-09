Saková a Lučanský sú ochotní odpovedať na otázky o lustráciách

Na archívnej snímke ministerka vnútra Denisa Saková. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) je v prípade požiadavky zo strany poslancov pripravená odpovedať na otázky v súvislosti s lustráciami novinárov. Podľa jej slov by s tým nemal problém ani policajný prezident Milan Lučanský. Povedala to v utorok po brannobezpečnostnom výbore v Národnej rade (NR) SR v súvislosti s vyjadreniami niektorých opozičných poslancov, ktorí sa chcú na kauzu pýtať policajného prezidenta." skonštatovala s tým, že doteraz takúto požiadavku zo strany poslancov neeviduje.Zdôraznila však, že ani ona, ani policajný prezident nie sú orgány činné v trestnom konaní. Vysvetlila, že každé vyšetrovanie sa deje pod dozorom prokurátora. To, či sa prokurátor rozhodne informovať o vyšetrovaní, je podľa jej slov čisto jeho rozhodnutie.V kauze lustrácií novinárov je vedené trestné stíhanie pre prečin zneužívania právomocí verejného činiteľa a prečin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite inšpekcie ministerstva vnútra. Úrad špeciálnej prokuratúry tiež informoval, že okrem novinárov boli lustrovaní aj niektorí prokurátori.