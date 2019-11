Saková: Eliminujeme negatívne vplyvy streľby na strelnici v Rusovciach

Na archívnej snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR robí všetko pre to, aby eliminovalo negatívny vplyv streleckej prípravy vo výcvikom stredisku v Rusovciach v Bratislave. Počas štvrtkovej Hodiny otázok v parlamente to povedala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).Ministerka odpovedala na otázku nezaradenej poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej. Tá sa odvoláva na rodičov detí, ktoré chodia do školy v blízkosti strelnice. Rodičia sa podľa Remišovej obávajú o zdravie a životy svojich detí. Remišová spomínala aj znalecký posudok, podľa ktorého strelnica nespĺňa bezpečnostné podmienky. Ministerky sa pýtala na riešenie.Saková spomenula, že výcviky sú na strelnici v pracovných dňoch povolené len do dvanástej hodiny a streľby sú zrušené počas sviatkov aj pohrebov. Strieľať sa podľa nej môže iba trikrát týždenne po dobu 120 minút. Zmenil sa aj smer streľby a boli umiestnené záchytné a ochranné zariadenia. O jeden meter sa zvýšili aj ochranné valy.uviedla šéfka rezortu. Ministerstvo je otvorené diskusiám s dotknutými obyvateľmi.V prípade dostatku financií a získanie budovy do správy ministerstva, presunie MV strelnicu do iných priestorov, podotkla Saková.Občania Rusoviec sa už v minulosti sťažovali na zvýšený hluk zo strelnice, spísali proti nej aj petíciu.