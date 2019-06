Saková: Eurokomisár pre migráciu by mal podľa V4 byť z vnútrozemia

Na snímke ministri vnútra krajín V4 zľava Jakub Kulhánek (Česko), Sándor Pintér (Maďarsko), Denisa Saková (Slovensko) a Elžbieta Viteková (Poľsko) počas tlačovej konferencie k výsledkom stretnutia ministrov vnútra krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v hoteli Bôrik 21. júna 2019 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 21. júna (TASR) - Nový eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo by mal pochádzať z krajiny, ktorá rieši skôr migráciu po zemi, nie po mori. Po stretnutí so svojimi rezortnými kolegami z krajín V4 to uviedla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Podľa jej slov sa krajiny zhodli na viacerých požiadavkách, o konkrétnych menách by mali hovoriť v najbližších dňoch.priblížila Saková. Krajiny V4 tiež podľa nej volajú po jasnej zodpovednosti pri udeľovaní azylov a po riešení príčin migrácie, nielen dôsledkov. Zástupcovia krajín tiež v piatok zopakovali, že odmietajú povinné relokácie.Partneri sa venovali aj zhodnoteniu slovenského predsedníctva vo V4. To podľa Sakovej dosiahlo pokrok najmä v rámci riešenia efektívneho nasadenia síl a prostriedkov v krajinách západného Balkánu prostredníctvo využívania kontaktných bodov.vysvetlila.Ako ďalší úspech koordinačnej skupiny označila rozšírenie mandátu Frontexu. Maďarský minister vnútra Sándor Pintér potvrdil, že slovenské predsedníctvo vo V4 "dosiahlo veľa výsledkov", poľská šéfka rezortu Elžbieta Witek uviedla, že si ho "vysoko cení". Štátny tajomník českého ministerstva vnútra Jakub Kulhánek doplnil, že pre súčasné české predsedníctvo je "latka nastavená mimoriadne vysoko".Slovensko prevzalo ročné predsedníctvo V4 1. júla 2018 od Maďarska. Sloganom slovenského predsedníctva bol "Dynamický Vyšehrad pre Európu a svet", pričom jeho agenda bola postavená na troch hlavných prioritách — silná Európa, bezpečné prostredie a inteligentné riešenia. Vo štvrtok (20. 6.) slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v Bruseli predsedníctvo symbolicky odovzdal českému premiérovi Andrejovi Babišovi.