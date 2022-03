Saková: Mikulec má vysvetliť zmluvy s firmami činnými na hraniciach

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) by mal vysvetliť dôvody uzatvorenia zmlúv s firmami na zabezpečenie stravovania a koordinovania činnosti na hraniciach s Ukrajinou. Žiada o to nezaradená poslankyňa a exministerka vnútra Denisa Saková pôsobiaca v mimoparlamentnom Hlase-SD. Chce, aby sa zmluvami zaoberal parlamentný brannobezpečnostný výbor. Mikulec podľa nej "prihral kšefty" súkromným firmám vo výške približne piatich miliónov eur.





"Požiadam predsedu brannobezpečnostného výboru, aby sa konal mimoriadny výbor a aby minister Mikulec vysvetlil dôvod uzatvorenia obidvoch zmlúv, a hlavne ako budú plnenia zo zmlúv fakturované, kontrolované a vyplácané," povedala Saková na utorkovej tlačovej konferencii.Minister podľa Sakovej uzatvoril zmluvu s firmou, ktorá dodáva stravovacie kapacity na hraniciach vo Vyšnom Nemeckom v hodnote približne dvoch miliónov eur. Pripomenula, že gastrofirma je z Bratislavy a podáva podľa jej slov napríklad nugetky či hranolčeky, a to nezodpovedá tomu, čo by ľudia na úteku mali jesť. V Ubli podľa nej tieto služby robí armáda a varí tam guláš.Kritizuje tiež uzatvorenie ďalšej zmluvy s firmou, ktorá má manažovať krízovú situáciu na hraniciach. Hovorí o zákazke za dva a pol milióna eur. "Spoločnosť má okrem iného zabezpečovať dobrovoľnícky personál, poskytovanie psychologickej pomoci, koordináciu poskytovania zdravotnej pomoci či vytvoriť zázemie pre zriadenie poľnej kuchyne," uviedla Saková s tým, že firma bola vybraná priamo a nebola zapísaná v Registri partnerov verejného sektora (RPVS).Saková chápe, že sa dá odvolávať na výnimku zo zákona, pokiaľ sa uzatvárajú zmluvy s cieľom ochrany zdravia a života počas krízovej situácie. Pýta sa, či firma dodávajúca stany a koordináciu utečencov naozaj dodáva ochranu zdravia a života.Poslankyňa pripomenula Mikulcovi, že na Ministerstve vnútra (MV) SR dlhodobo existovali zmluvy s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM), ktorá sa podľa nej vždy starala o utečencov a všetky procedúry doplnkovej ochrany. "Dlhodobo existovali na ministerstve vnútra zmluvy, ktoré boli podpísané so spoločnosťami, ktoré dlhé roky prevádzkujú záchranárske práce nielen na území SR, ale aj na území krajín V4 či Ukrajiny" priblížila. Pýta sa, či MV muselo naozaj podpísať zmluvy s agentúrou, "ktorá organizuje koncerty a slávnostné podujatia, na to, aby riešilo krízovú situáciu na hraniciach s Ukrajinou".