Saková:Obce majú dostať peniaze na požiarne zbrojnice do konca októbra

Bratislava 22. septembra (TASR) - O dotácie na rekonštrukciu či výstavbu požiarnych zbrojníc požiadalo 794 žiadateľov. Prezídium Hasičského a záchranného zboru žiadosti preverovalo a všetky obce, ktoré splnili formálne náležitosti výzvy, by mali mať peniaze na svojich účtoch do konca októbra. Informovala o tom ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). V rámci parlamentnej Hodiny otázok sa jej na to pýtal poslanec Ján Senko (Smer-SD).uviedla ministerka.Problém podľa nej nastal trochu tým, že rezort nemal dostatok finančných prostriedkov, aby jednotlivé žiadosti naplnili.uzavrela Saková.