Saková: Policajti Úradu na ochranu ústavných činiteľov majú byť elitou

Na archívnej snímke ministerka vnútra Denisa Saková. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) - Policajti zaradení v Úrade na ochranu ústavných činiteľov (ÚOÚČ) by mali byť elitou. Povedala to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) po zasadnutí parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť s tým, že medializácia situácie ju vyrušuje. Členov výboru chce informovať o výsledkoch inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR začiatkom leta. Riaditeľ úradu Radoslav Štrba skonštatoval, že sa snažia o zastavenie eskalácie napätie. Opozícia Sakovej iniciatívu víta, vyzvala ju, aby v úrade urobila poriadok.vysvetlila s tým, že je neprípustné, aby 600-členný útvar takto rozvíril hladinu médií.Dodala, že s riaditeľom ÚOÚČ už prijali opatrenia na zriadenie špeciálnej komisie, ktorá bude dohliadať na riadne aj opravné previerky. Riaditeľ úradu podľa jej slov podal podnet v súvislosti s medializovanými informáciami. Tie mali byť predmetom služobného tajomstva a zverejnené boli bez zbavenia mlčanlivosti.Na otázky o údajnej šikane na úrade odpovedala, že si počká na výsledky inšpekcie. Riaditeľ úradu dodal, že z jeho pohľadu si svoju prácu robí profesionálne.povedal v súvislosti s údajnou šikanou. Na otázky o prípadnom prepúšťaní Štrba odpovedal, že počká na výsledky inšpekcie.Predseda brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko (SNS) si myslí, že v úrade sa dejú veci, ktoré by sa diať nemali. Medializáciu problémov tiež nepovažuje za dobrú.skonštatoval.povedal člen výboru Ľubomír Galko (SaS) v reakcii na informácie, že ochrankári nespĺňajú kritériá. Myslí si však, že v úrade treba urobiť razantné personálne opatrenia voči niekoľkým jednotlivcom vo vedení niektorých sekcií. Riaditeľ úradu podľa opozície nie je dôvodom vzniknutých problémov.doplnil Milan Krajniak zo Sme rodina.