Saková: V Európe požiadalo o azyl 160.000 ľudí, v SR 93,azyl dali dvom

Luxemburg 7. júna (TASR) - Počas prvých troch mesiacov tohto roka zaevidovali v krajinách Európskej únie, Nórsku a Švajčiarsku 160.000 žiadostí o azyl. Uviedla to v piatok v Luxemburgu ministerka vnútra Denisa Saková, ktorá sa tam zúčastňuje na rokovaní Rady EÚ v zložení ministrov spravodlivosti a vnútra. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.Na Slovensku v tomto roku podali žiadatelia 93 žiadostí o udelenie azylu. Z uvedeného počtu boli poskytnuté dva azyly.Podľa Sakovej je na Slovensku situácia stabilizovaná. Jedným z najdôležitejších nástrojov boja proti nelegálnej migrácii by mali byť fungujúce návraty, dodala ministerka.povedala Saková. Základom pre úspešnosť návratov je podľa nej spolupráca tretích krajín.doplnila s tým, že Únia musí tieto nástroje používať.Európska únia sa aktuálne usiluje o zefektívnenie procesu návratu neúspešných žiadateľov o azyl späť do ich krajín. Novinkou môže byť napríklad zavedenie sankcií v prípade, pokiaľ tretie krajiny pri návratoch nebudú spolupracovať. Sankcie sa môžu týkať vízovej politiky.