Saková: Vstup na loď nemôže byť vstupenkou do EÚ

Bratislava 13. októbra (TASR) – Vstup na loď nemôže byť vstupenkou do Európskej únie. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V Politike to uviedla ministerka vnútra Denisa Saková. Vonkajšia schengenská hranica musí byť podľa nej pevne strážená.Šéfka rezortu vnútra opätovne zdôraznila, že Slovensko sa nepripojí do dobrovoľného systému rozmiestňovania migrantov zachránených na mori. Reagovala tak na iniciatívu, ktorú predložili koncom septembra Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Malta. Nielen krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) vrátane Slovenska, ale aj ostatné štáty ju odmietajú.skonštatovala Saková. Poznamenala, že iniciatívanelegálnej trestnej činnosti.Ministerka tiež poznamenala, že Slovensko spolu s krajinami V4 trvajú na tom, že je potrebné riešiť príčiny migrácie a nie jej dôsledky. Príčiny pritom vznikajú v krajinách pôvodu a tranzitných krajinách, tým by sa malo pomáhať aj finančne.Vo veci zrušeného tendra na nákup policajných kamier uviedla, že rezort vnútra s týmto rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie nesúhlasí a odvolá sa na Radu ÚVO. Stiahnutie návrhu na zavedenie nových identifikátorov fyzických osôb, ktoré by mali nahradiť rodné čísla, odôvodňuje objavením sa pochybností, ktoré chce ministerstvo preveriť. Návrh však ministerka naďalej obhajuje, kritiku považuje za zbytočnú.Saková zároveň pozitívne vníma fakt, že lídrom kandidačnej listiny vládnej strany Smer-SD pre budúcoročné parlamentné voľby je premiér Peter Pellegrini. Na margo bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara uviedla, že si nemyslí, že by mal byť na kandidátke Smeru-SD.