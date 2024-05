Saková zrejme nebude musieť predkladať vláde opatrenia vyplývajúce zo stratégie našej hospodárskej politiky

Ministerstvo žiada úlohu zrušiť

Skonštatovali neopodstatnenosť opatrení

10.5.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR pod vedením Denisy Sakovej asi nebude musieť vláde predložiť Druhý akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.K tejto úlohe pritom rezort zaviazal kabinet uznesením ešte koncom roku 2019. Vtedy rokoval o prvom akčnom pláne s touto tematikou. Aktuálne vedenie ministerstva žiada túto úlohu zrušiť. Predmetný materiál už predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.Pôvodne mal rezort hospodárstva druhý akčný plán predložiť do konca roku 2021. Úlohu však vyhodnotil ako duplicitnú s prípravou opatrení plánu obnovy a z tohto dôvodu požiadal predsedu vlády o súhlas so zmenou jej termínu do konca roku 2023. Ministerstvo následne počas tzv. úradníckej vlády dokument vypracovalo a pripravilo na predloženie do legislatívneho procesu.„Materiál definoval 15 opatrení, ktorých problematika nebola riešená opatreniami plánu obnovy, ani inými schválenými strategickými dokumentmi. Materiál však nebol prerokovaný kabinetom, pretože úradnícka vláda nemala na túto činnosť kompetencie," argumentuje súčasné vedenie rezortu hospodárstva.Po zmene vlády bolo potrebné navrhované opatrenia opätovne prerokovať s novým vedením dotknutých rezortov, a tak bol premiér požiadaný o súhlas s ďalšou zmenou termínu plnenia úlohy, a to do 30. júna tohto roka.V rámci prehodnotenia navrhovaných opatrení akčného plánu však bola dotknutými rezortmi, medzi ktorými bolo ministerstvo vnútra školstva, výskumu, vývoja a mládeže či ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja , konštatovaná neopodstatnenosť opatrení.Buď už boli splnené, priebežne sa pripravujú, alebo realizujú, nemajú finančné krytie, respektíve neboli zo strany príslušného gestora opatrenia odsúhlasené. Z uvedených dôvodov preto rezort hospodárstva navrhol úlohu zrušiť.