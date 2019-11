Šaľa zmodernizuje deväť učební na piatich základných školách

archívna snímkaá

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šaľa 20. novembra (TASR) – Mesto Šaľa modernizuje učebne na základných školách (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na rekonštrukciu a vybavenie deviatich učební na piatich základných školách získalo mesto nenávratný finančný príspevok z IROP prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovej výške zhruba 340.000 eur.“ informovala hovorkyňa mesta Dajana Hanesová.Na ZŠ J. Hollého sa podarilo zmodernizovať učebňu informačno-komunikačných technológií a dve jazykové učebne. Jazyková učebňa pribudla na ZŠ J. C. Hronského, kde sa môžu žiaci vzdelávať aj v moderne vybavenej učebni fyziky. Do konca tohto roka by mali byť ukončené aj učebne fyziky na ZŠ s materskou školou (MŠ) J. Murgaša a na ZŠ s MŠ P. Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským. Žiaci na ZŠ Ľ. Štúra budú mať podstatne lepšie podmienky na získavanie nových vedomostí vďaka modernizácii učební biochémie a polytechniky.