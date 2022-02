Salah Abdeslam stále podporuje Islamský štát a na súde vyhlásil, že počas útokov v Paríži nikomu neublížil

Výbušné zariadenie zlyhalo

Klub Bataclan

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Hlavný obžalovaný v prípade teroristických útokov Islamského štátu vo francúzskej metropole z 13. novembra 2015, pri ktorých prišlo o život 130 ľudí a približne 350 utrpelo zranenia, popiera, že by niekoho zabil alebo zranil. Informuje o tom spravodajský web BBC.Salah Abdeslam, jediný preživší podozrivý z týchto teroristických útokov na súde zopakoval podporu Islamskému štátu, ale podotkol, že sa na poslednú chvíľu rozhodol neodpáliť svoje výbušniny. Prokurátori sa však domnievajú, že to bolo inak a samovražedné zariadenie pripevnené na jeho tele v poslednej chvíli zlyhalo.„Chcel by som povedať, že som nikoho nezabil a nikomu som neublížil. Nespôsobil som ani škrabanec,“ povedal pred krížovým výsluchom Abdeslam, ktorý sa plánoval odpáliť v blízkosti štadióna Stade de France na parížskom predmestí St. Denis, kde sa v tom čase konal futbalový zápas Francúzsko - Nemecko, na ktorom bolo asi 80-tisíc fanúšikov.Okrem okolia štadióna sa terčmi útokov džihádistických kománd stali aj ľudia sediaci večer na pouličných terasách niekoľkých kaviarní a reštaurácií v 10. a 11. parížskom obvode a návštevníci koncertu v rockovom klube Bataclan.