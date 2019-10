Salah si vyvrtol členok, no mal by stihnúť derby s Manchestrom United

Mohamed Salah, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. októbra (TASR) - Egyptský futbalový útočník Mohamed Salah si v sobotňajšom zápase Premier League medzi jeho Liverpooolom a Leicestrom (2:1) vyvrtol ľavý členok, no mal by stihnúť derby s Manchestrom United, ktoré je na programe po reprezentačnej prestávke 20. októbra.Salah sa zranil v nadstavenom čase po zákroku Hamzu Choudhuryho a musel striedať. Anglický stredopoliar videl za faul žltú kartu, no podľa trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa mal dostať červenú. Informovala agentúra AFP.