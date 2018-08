Salamandrové dni oslávia výročie zápisu B. Štiavnice do zoznamu UNESCO

Sprievod z podujatia Salamandrové dni, archívne foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 28. augusta (TASR) - Tohtoročné Salamandrové dni, ktoré sa v Banskej Štiavnici uskutočnia v dňoch 6. až 8. septembra, si pripomenú 25. výročie zápisu Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Mestské slávnosti budú už tradične pozostávať z oficiálnej časti, ktorú doplní kultúrny program pre širokú verejnosť.konštatuje v informatívnej správe k podujatiu Rastislav Marko z banskoštiavnického mestského úradu.Počas slávnostného mestského zastupiteľstva v Kostole sv. Kataríny odovzdajú mestské ocenenia, medzi inými napríklad aj autorovi banskoštiavnického dreveného pohyblivého betlehema Petrovi Chovanovi. Zastupiteľstvu bude okrem tradičných tém dominovať aj téma 25. výročia zápisu Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.podotkol Marko.Celé podujatie sa bude konať pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a predsedu vlády SR Petra Pellegriniho. V rámci programu bude odhalená nová plastika oproti radnici a uvedená do života nová kniha o Banskej Štiavnici s názvom Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva UNESCO.Vyvrcholením osláv je už tradične Salamandrový sprievod, ktorý je od roku 2013 zapísaný v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva SR. Historickému sprievodu bude predchádzať sprievod baníckych spolkov.Piatkový kultúrny program na Námestí sv. Trojice bude mať tri časti Na Baňu klopajú, vystúpenia lokálnych interpretov a večerný program, v ktorom vystúpi kapela Vidiek či Baro Drom Orkestar. Tento program doplnia vystúpenia v amfiteátri – v piatok koncert Iné Kafé a v sobotu folklórne vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru s témou baníctva na Spiši.dodal Marko.