SALESIANER 30 rokov na Slovensku. „Ak u nás hovoríme o čistote, máme na mysli hygienu“

FLEXIBILITA SLUŽIEB A ZÁRUKA HYGIENY

TRENDOM JE BEZPEČNOSŤ

TOP VÝHODY SERVISNÉHO PRENÁJMU TEXTÍLII



Profesionálne pranie v high-tech práčovni.



Kvalitné textílie.



Čisté, presné a spoľahlivé dodávky.



Dostatok bielizne aj pri vysokej obsadenosti.



Žiadne náklady na vlastnú práčovňu, skladovanie, personál.



Stála kvalita bielizne vďaka pravidelnej obmene.



Bezplatná výmena po opotrebovaní.



Bezpečnosť dodávok aj v čase, keď sú zamestnanci na dovolenke alebo chorí.



Dodanie na dohodnuté distribučné miesta.



Záruka kvality, hygieny, udržateľnosti.



16.4.2025 (SITA.sk) - Čistota je pre hotelových hostí jedným z najdôležitejších rezervačných kritérií. Je prirodzenou súčasťou referencií návštevníkov, na ktorých úsudku do veľkej miery závisí reputácia zariadenia. Požiadavky na kvalitu a hygienu vyžadujú od textilného servisu špičkový výkon. Normy kvality tak môže splniť iba špecialista, ktorý je pripravený reagovať na požiadavky trhu.Rakúska rodinná spoločnosť SALESIANER, s viac ako storočnou tradíciou, pôsobí na Slovensku už tri desaťročia. Okrem hotelov a gastra poskytuje služby prania a servisného prenájmu textílií aj v rámci výrobného priemyslu a zdravotníctva. Stará sa o obstarávanie, ako aj o odborné a hygienické čistenie bielizne spracované podľa certifikovaných a zalistovaných postupov.Ľudia sa o mieste a dĺžke pobytu rozhodujú čoraz viac spontánne. Ubytovanie si rezervujú online a nie je výnimkou, že dnes poloprázdny hotel môže byť zajtra plne obsadený. "Vďaka nášmu systému servisného prenájmu sme schopní rýchlo reagovať na požiadavky zariadení tak, aby každý hosť spal v čistej posteľnej bielizni, mal k dispozícii hygienicky nezávadné uteráky , osušky či župan. Ak u nás hovoríme o čistote, máme na mysli hygienu," konštatuje Melania Vargha zo SALESIANER MIETTEX.To platí aj v prípade starostlivosti o profesionálne pracovné odevy personálu, ktorý sa stará o hostí. "Všetky diely (napríklad rondóny, nohavice, zástery) sú pomocou čiarových kódov a UHF čipov individualizované. Naši zákazníci kladú dôraz na to, aby bol textil praný podľa štandardných, dezinfekčných postupov. Rovnako utierky či tzv. pulírky, ale aj transportné vozíky prechádzajú chemo-termickým dezinfekčným procesom, aby mohla byť hosťom zaručená úplná bezpečnosť. Rozsiahly manažment textílií zaručuje istotu dodržania maximálnej hygieny," dodáva M. Vargha.Je potrebné zdôrazniť, že vizuálna čistota nie je to isté ako hygiena. V čase rozmachu medzinárodného turizmu je bezpečnosť, predovšetkým posteľnej bielizne či uterákov, na prvom mieste. Hygienickou zárukou pre všetky textílie SALESIANER MIETTEX sú Robert Koch inštitútom zalistované chemo-termické pracie postupy. Textílie sú spracované podľa ekologicky optimalizovaných procesov v súlade s požiadavkami udržateľnosti, s jasne definovanými špecifikáciami. Všetky postupy a procesy sú pravidelne kontrolované a certifikované. Profesionálny manažment textilu uľahčí prácu, vytvára kultivované prostredie a prináša ekonomické výhody. Vďaka garancii hygieny, zásobovania, spokojnosti a trvalej udržateľnosti je SALESIANER lídrom v oblasti merateľnej kvality servisu.Informačný servis