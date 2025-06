SALESIANER MIETTEX: Už 30 rokov spoľahlivý partner v oblasti servisného prenájmu a prania textilu na Slovensku

Do spoločnosti nastúpila pred 20-timi rokmi na pozíciu odborného poradcu pre zdravotníctvo.

Vďaka jej znalostiam a schopnostiam, dôvere a príležitosti od vedenia firmy prebrala v roku 2014 úlohu odborného poradcu na medzinárodnej úrovni. Táto pozícia jej umožnila získať cenné skúsenosti a rozšíriť svoje pôsobenie aj mimo Slovenska. V roku 2017 prebrala vedenie tímu obchodných zástupcov pre všetky divízie na Slovensku a v tom istom roku, po otvorení novej bratislavskej práčovne, sa stala prokuristkou spoločnosti. „Táto pozícia mi umožnila ešte viac prispieť k strategickému smerovaniu a rozvoju spoločnosti. V roku 2020 mi majiteľ a konateľ spoločnosti SALESIANER vyslovili dôveru a stala som prvou ženou na pozícii konateľa slovenskej pobočky. Bola to pre mňa výzva a aj cťou mať možnosť spolupodieľať sa na budovaní firmy a spolupracovať s angažovaným a úžasným tímom v Bratislave a aj medzinárodne.“

Historické fotografie začiatkov SALESIANER v Rakúsku spred 100 rokov sú veľmi pôsobivé a romantické. Ako ste začínali na Slovensku?

História firmy na Slovensku píše už 30 rokov. Kde ste dnes?

Môžete pomenovať medzníky, ktoré mali zásadný vplyv na činnosť, smerovanie, vývoj firmy?

Materská firma pôsobí na trhu viac ako 100 rokov. Čo si z nej zobrala jej dcéra?

Do akej miery sa zmenilo portfólio vašich produktov a služieb. Čo najviac ovplyvnilo ich štruktúru, zameranie?

Aký je slovenský zákazník, napríklad v porovnaní s tým rakúskym?

Na čele slovenského SALESIANER-u sú Slováci. Čo musí mať slovenský manažér, aby zodpovedal nárokom rakúskeho vedenia?

Ako žena vediete úspešnú firmu. Je ťažké v mužskom svete povedať "som presvedčená.." alebo "myslím si, že..."?

Služby spoločnosti sú prítomné takmer na každom kroku – od pracovného oblečenia v priemyselných podnikoch, cez uteráky a posteľnú bielizeň v hoteloch, prestierania v reštauráciách, až po špeciálne textílie pre operačné sály a hygienické sety v sociálnych zariadeniach. SALESIANER MIETTEX sa stal synonymom kvality, spoľahlivosti a inovácií v oblasti textilného servisu. SALESIANER dnes predstavuje moderného partnera pre firmy, ktoré hľadajú efektívne, ekologické a hygienicky bezpečné riešenia v oblasti textilu. S dôrazom na udržateľnosť, digitalizáciu a individuálny prístup k zákazníkom sa spoločnosť pozerá do budúcnosti s jasnou víziou ďalšieho rastu.O tom, ako firma, opakovane ocenená značkou Superbrands, na Slovensku začínala a vyrástla sme sa rozprávali s jej konateľkou Melániou Vargha.Začínali sme v roku 1995 s malým, ale odhodlaným tímom. Naša prvá pobočka v Bratislave mala približne 20 zamestnancov, ktorí sa starali o všetky aspekty našej činnosti, od prania a údržby textílií až po logistiku a zákaznícky servis. V prvých rokoch sme spracovávali približne pol tony prádla denne a mali sme približne 50 zákazníkov. Naša flotila pozostávala z niekoľkých dodávok, ktoré zabezpečovali pravidelný rozvoz a zber textílií od našich zákazníkov. Postupne sme sa rozrastali a zvyšovali kapacity, aby sme mohli uspokojiť rastúci dopyt po našich službách.Denne spracúvame 30 ton textílií a na cestách od pondelka do soboty k našim klientom na Slovensku a v Rakúsku jazdí 20 nákladných vozidiel. Dnes máme viac ako 140 zamestnancov, ktorí sa starajú o bezproblémový chod našich operácií. Obsluhujeme stovky zákazníkov v rôznych odvetviach, vrátane zdravotníctva, hotelierstva, gastronómie a priemyslu. Tieto čísla sú dôkazom nášho neustáleho rastu a odhodlania poskytovať najvyššiu kvalitu a hygienu našim zákazníkom.Po dlhoročnej spolupráci v rámci pobočiek SALESIANER sme v roku 2008 sme prevzali práčovňu Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch. Tento krok nám umožnil rozšíriť naše kapacity a zlepšiť kvalitu našich služieb, čím sme sa stali ešte spoľahlivejším partnerom pre našich zákazníkov. Vstup do hotelierstva s ponukou outsourcingu pracích služieb sme ponúkli pre hotely finančne výhodnejšie riešenia. Medzinárodne máme za sebou integráciu firiem MEWA v roku 2008, spoločnosti Wozabal a Umlauft o 10 rokov neskôr, čo nám umožnilo posilniť naše vedúce postavenie na trhu v niekoľkých krajinách a hlavne v Rakúsku. Dnes sme hrdí na to, že môžeme ponúkať široké spektrum služieb vrátane textílií do čistého prostredia, sanitárnej hygieny, reklamných a čistiacich rohoží. V roku 2016 sme otvorili novú high-tech prevádzku v Bratislave, na zelenej lúke, čím sme poslinili naše postavenie na trhu ako aj možnosti pôsobiť medzinárodne zo Slovenska. Prirodzene, za významný medzník považujem samotných 30 dobrých rokov pôsobenia na slovenskom trhu, ktoré sú charakteristické korektnou spoluprácou a vzájomným rešpektom. Toto považujem za najdôležitejšie aj na ceste do budúcna, do ďalších rokov.Materská firma SALESIANER bola založená v roku 1916 vo Viedni Magdalénou Wittmann. Počas viac ako 100 rokov svojej existencie si vybudovala pevné základy v oblasti textilného manažmentu a prenájmu textílií. Tento bohatý základ a skúsenosti sa preniesli aj na jej dcérsku spoločnosť na Slovensku, na nás. Vzali sme si znej predovšetkým hodnoty a princípy, ktoré vedú k poskytovaniu najvyššej kvality a hygieny. Poskytla nám know-how v oblasti prenájmu textílií, čo nám umožnilo efektívne rozvíjať služby na Slovensku. Rovnako sme sa inšpirovali jej inovatívnym prístupom a neustálou snahou o zlepšovanie procesov a technológií, aby sme boli schopní ponúkať moderné riešenia, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy kvality a hygieny.Naša materská firma nám dala stabilitu a dôveru, ktoré sú nevyhnutné pre dlhodobý úspech. Vďaka tomu sme mohli na Slovensku vybudovať silnú a spoľahlivú spoločnosť, ktorá je schopná uspokojiť potreby našich zákazníkov v rôznych odvetviach.Najväčší vplyv na štruktúru a zameranie našich produktov a služieb mali potreby zákazníkov a trhové trendy. Neustále sa prispôsobujeme požiadavkám trhu a investujeme do inovácií, aby sme mohli poskytovať moderné a efektívne riešenia. Ďalším významným faktorom je technologický pokrok, ktorý nám umožňuje zlepšovať procesy a rozširovať naše kapacity. Je tak prirodzené, že za posledných 30 rokov sa portfólio našich produktov a služieb výrazne rozšírilo a diverzifikovalo. Na začiatku sme sa zameriavali predovšetkým na pracovné oblečenie a rohože. Dnes však ponúkame široké spektrum služieb. V rámci zdravotníctva riešime sterilné operačné sety, nemocničnú bielizeň či servis osobnej bielizne. V oblasti hotelierstva a gastronómie sa zameriavame na posteľnú, froté a stolovú bielizeň. V segmente priemyslu a remesiel ponúkame široké spektrum pracovných odevov od štandardných až po špeciálne. Špeciálna je starostlivosť o oblečenie do čistého prostredia - profesionálny servis textílií pre mikroelektroniku a farmaceutický priemysel. Nemôžem opomenúť portfólio v rámci divízie BlueCare, ktoré pozostáva z komplexnej produktovej palety pre hygienu a čistotu v sanitárnych priestoroch. Vyhľadávané pre svoje výnimočné vlastnosti sú aj naše reklamné, čistiace a ergonomické rohože do verejných priestorov rôznej veľkosti a zamerania.Slovenskí zákazníci majú svoje špecifiká, a to najmä v niektorých segmentoch. Napríklad v zdravotníctve kladú veľký dôraz na cenovú dostupnosť a efektívnosť služieb. Často hľadajú riešenia, ktoré im umožnia optimalizovať náklady pri zachovaní vysokej kvality a hygieny. V oblasti hotelov a gastro preferujú flexibilitu a personalizované služby, ktoré im umožnia prispôsobiť ponuku podľa sezónnych potrieb a špecifických požiadaviek hostí. V priemyselnom segmente sa zameriavajú na praktické a ekonomické riešenia pre efektívne riadenie svojich operácií a znižovanie nákladov. Tieto faktory nám umožňujú prispôsobiť naše služby a produkty tak, aby sme mohli uspokojiť špecifické potreby našich zákazníkov v oboch krajinách.Nepochybne na prvom mieste sú odborné znalosti a profesionálny prístup. Ten musí byť podporený komunikačnými schopnosťami. Efektívna komunikácia je kľúčová pre úspešné riadenie tímu a spoluprácu. Manažér musí byť schopný jasne a zrozumiteľne komunikovať svoje myšlienky, plány a výsledky, a zároveň byť otvorený spätnej väzbe. Ruka v ruke ide flexibilita a adaptabilita, čiže schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam na trhu a požiadavkám zákazníkov. Silné zručnosti lídra sú nevyhnutné pre motiváciu a riadenie tímu, aby vedel inšpirovať zamestnancov, podporovať ich rozvoj a vytvárať pozitívne pracovné prostredie. Veľmi dôležité je porozumenie pre kultúrne rozdiely a nastavenie pracovať v medzinárodnom prostredí. Toto je kľúčové pre úspešnú spoluprácu s rakúskym vedením. Manažér musí byť schopný rešpektovať a integrovať rôzne kultúrne perspektívy do svojej práce.V dnešnej dobe sa čoraz viac žien dostáva na vedúce pozície v rôznych odvetviach, no cesta k úspechu nie je vždy jednoduchá. Byť ženou lídrom v prevažne mužskom svete prináša svoje výzvy, ale aj príležitosti na prekonanie stereotypov a vytvorenie pozitívnych zmienObstáť v mužskom svete ako žena – líder(ka) nie je jednoduché, ale ani nemožné. S odhodlaním, podporou a správnymi nástrojmi môžeme zvládnuť výzvy, dosiahnuť úspech a využiť aj príležitosti na prekonanie stereotypov a vytvorenie pozitívnych zmien.Každý krok, ktorý ženy podniknú na ceste k vedeniu, prispieva k vytváraniu rovnejšieho a inkluzívneho pracovného prostredia pre budúce generácie. Naša spoločnosť so svojou víziou, misiou a hodnotami je príkladom toho, ako môžu organizácie podporovať ženy líderky a prispievať k ich úspechu. Celkovo u nás pracuje viac ako 60% žien. Čiže "som presvedčená" a zároveň si "myslím, že" ženy bez debaty môžu a vedia byť rovnako dobrým lídrom, ako muži.