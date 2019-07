Saliba prestúpil zo St. Etienne do Arsenalu Londýn

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Arsenal Londýn získal Williama Salibu z francúzskeho Saint-Etienne. Osemnásťročný obranca podľa agentúry AFP podpísal sdlhodobý kontrakt, no podrobnosti zatiaľ nie sú známe. Arsenal za transfer zaplatí francúzskemu klubu 27 miliónov libier.uviedol klub prostredníctvom svojej oficiálnej stránky.Krátko pred podpísaním zmluvy so Salibom sa vedenie Arsenalu dohodlo so španielskym Realom Madrid na hosťovaní stredopoliara Daniho Ceballosa.