Salvini by privítal obnovenie kontrol na hranici s Rakúskom

Na archívnej snímke Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 3. júla (TASR) - Taliansky minister vnútra Matteo Salvini by privítal opätovné zavedenie kontrol na južných hraniciach Rakúska, pričom ich označil za pozitívne pre Taliansko, informovala v utorok agentúra DPA.keďže viac migrantov prejde nelegálne z Rakúska do Talianska než naopak, uviedol Salvini pre televíznu stanicu RAI.dodal taliansky minister vnútra.Za migrantov prúdiacich z Rakúska do Talianska sa považujú osoby, ktoré prišli do Európy po tzv. balkánskej trase a ich žiadosť o azyl bola v Rakúsku alebo inej krajine EÚ zamietnutá.Rakúski predstavitelia v utorok uviedli, že vzhľadom na kompromis nemeckých vládnych strán ohľadne azylovej politiky a tranzitných centier pre migrantov pripravuje Rakúsko opatrenia na ochranu svojich južných hraníc.Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok súhlasila so zriadením tzv. tranzitných zón na hranici s Rakúskom, odkiaľ budú vracaní migranti registrovaní inde v EÚ. V týchto uzavretých centrách v Bavorsku by mali byť umiestnení žiadatelia o azyl, ktorých žiadosti budú posudzované v zrýchlenom konaní. Migranti tranzitné zóny až do ukončenia konania nebudú smieť opustiť.