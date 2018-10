Salvini dúfa, že ratingové agentúry nebudú mať predsudky

Matteo Salvini, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 8. októbra (TASR) - Taliansky podpredseda vlády Matteo Salvini dúfa, že ratingové agentúry nebudú mať voči Taliansku žiadne predsudky pri prehodnocovaní ratingu jeho dlhu. Uviedol to v pondelok, pričom opäť vylúčil odchod krajiny z eurozóny.Agentúra Moody's, u ktorej má Taliansko ratingovú známku Baa2 s negatívnym výhľadom, čakala, kým Rím zverejní svoje fiškálne plány a do konca októbra plánuje zverejniť rozhodnutie o jeho ratingu.Standard & Poor's (S&P) ocenila taliansky dlh známkou BBB so stabilným výhľadom a má naplánované zverejniť svoju revíziu 26. októbra.povedal v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL 102.5 Salvini, ktorý je tiež lídrom koaličnej pravicovej Ligy Severu.Dodal, že kroky úverových agentúr by nemali byť využité na to, aby prinútili Taliansko predať svojespomedzi firiem, ako sú štátom kontrolované energetické skupiny ENI a ENEL, poisťovňa Assicurazioni Generali či pošta Poste Italiane.vyhlásil.Taliansky expanzívny viacročný rozpočet, ktorý vláda zverejnila vo štvrtok (4.10.) večer, sa podľa viacerých analytikov môže obrátiť proti populistickej vláde, v podobe zvýšenia nákladov na obsluhu talianskeho dlhu a zníženia ratingov. A Rímu tiež hrozí spor s Bruselom, pretože zvýšenie rozpočtového deficitu na budúci rok je v rozpore s pravidlami Európskej únie (EÚ).Európska komisia už minulý týždeň v liste Taliansku vyjadrila znepokojenie nad plánovanými deficitmi v rozpočtoch v nasledujúcich troch rokoch. Rím však cez víkend zopakoval, že "svoje plány výdavkov.