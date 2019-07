Salvini nariadil vypracovať správy o stave rómskeho obyvateľstva

Matteo Salvini, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 16. júla (TASR) - Taliansky minister vnútra Matteo Salvini nariadil v utorok vypracovať správu o prítomnosti rómskeho obyvateľstva v jednotlivých regiónoch Talianska s cieľom zlikvidovať ich preplnené aexistujúce tábory.Salvini podľa agentúry AFP nariadil regionálnym prefektom, aby do dvoch týždňov vypracovali "správu o prítomnosti Rómov, Sintov a Camminantov" vo svojom regióne.uviedol Salvini.Rómovia, Sintovia a Camminantovia sú etnickými skupinami, ktoré žijú kočovným spôsobom života a v Európe sú už celé stáročia.Rada Európy vo svojich správach uvádza, že v Taliansku žije od 120.000 do 180.000 Rómov, Sintov a Camminantov. V porovnaní s inými krajinami Európy má Taliansko najmenej početnú populáciu týchto etník. Asi polovica z nich má talianske občianstvo, stálu prácu i bývanie, ale ich integrácia do spoločnosti je zložitá a často sú terčom prejavov nepriateľstva.Podľa správy Združenia 21. júla, ktoré sa venuje ochrane práv Rómov a Sintov, v roku 2017 žilo v Taliansku v nevyhovujúcich podmienkach - táboroch, domoch či bytoch - 26.000 Rómov, Sintov a Camminantov.Vyhrážky voči nim sa v Taliansku zintenzívnili aj pod vplyvom rétoriky krajne pravicového a nacionalistického ministra vnútra Salviniho, ktorý vlani vyvolal kontroverzie svojou výzvou na nové sčítanie Rómov, pričom všetci Netaliani spomedzi nich mali byť z krajiny vyhostení. Súčasťou týchto Salviniho snáh bolo aj uzavretie talianskych prístavov pre lode charitatívnych organizácií, ktoré na mori zachraňujú migrantov.