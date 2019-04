Salvini prikázal polícii viac dohliadať na miestnu moslimskú komunitu

Taliansky minister vnútra Matteo Salvini (Liga), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 23. apríla (TASR) - Taliansky minister vnútra a vicepremiér Matteo Salvini prikázal polícii intenzívnejšie dohliadať na miestnu moslimskú komunitu. Stalo sa tak po tom, ako v Ríme došlo k údajne protikresťansky motivovanému útoku nožom. V utorok o tom napísala agentúra DPA.Predstavitelia talianskej polície v utorok informovali o tom, že cez víkend sa v hlavnom meste odohral incident medzi dvoma bezdomovcami, pri ktorom Maročan nožom zaútočil na muža pôvodom z Gruzínska.Napadnutý muž neskôr pred vyšetrovateľmi uviedol, že útočník ho bodol nožom do krku po tom, ako zbadal, že nosí náhrdelník s krížom. Zároveň ho počastoval vulgarizmami s odkazom na jeho vierovyznanie.V reakcii na tento incident Salvini vyzval políciu, aby viac "kontrolovala a monitorovala miesta, kde sa zhromažďujú občania moslimského vierovyznania s cieľom zabrániť násiliu voči nevinným občanom".Talianska tlačová agentúra ANSA na margo incidentu uviedla, že muž marockého pôvodu je vyšetrovaný ako podozrivý z pokusu o vraždu, pričom náboženská neznášanlivosť je jednou z možných príčin útoku. ANSA však ďalej dodala, že vyšetrovatelia preverujú aj iné verzie udalosti pre podozrenie, že motív útočníka bol v skutočnosti iný.Salvini, ktorý stojí na čele protiimigračnej strany Liga Severu, sa často verejne vyjadruje k útokom, ktoré spáchali migranti, alebo moslimovia.Agentúra DPA v tejto súvislosti však upozorňuje aj na to, že je v Saviniho záujme negatívne vykresľovať bezpečnostnú situáciu v Ríme, v ktorom vládne jeho koaličný partner Hnutie piatich hviezd - M5S.Vzťahy oboch koaličných partnerov sú totiž už dlhodobo napäté aj preto, lebo od začiatku pôsobenia vlády badať trend posilňovania voličských preferencií Ligy Severu na úkor M5S - čo sa ukázalo aj v lokálnych voľbách z posledných mesiacov.Ďalšie parlamentné voľby v Taliansku by sa mali uskutočniť najneskôr v máji 2023.