Salvini sa hnevá: Loď so 47 migrantmi zakotvila napriek jeho zákazu

Miláno 20. mája (TASR) - Nekompromisný taliansky minister vnútra Matteo Salvini pohrozil v pondelok žalobou po tom, čo humanitárna loď zachránila v Stredozemnom mori 47 migrantov a aj napriek ministrovmu výslovnému zákazu zakotvila s nimi na juhotalianskom ostrove Lampedusa.Nemecká humanitárna organizácia Sea-Watch uviedla, že 47 migrantov priviezla v nedeľu večer na Lampedusu v spolupráci s talianskou Pobrežnou strážou a finančnou políciou. Títo migranti patrili k 65 ľuďom zachráneným minulý týždeň pri pobreží Líbye, pripomenula tlačová agentúra AP.Salvini dal v piatok povolenie na prijatie 18 migrantov, väčšinou rodín s malými deťmi. Na volebnom zhromaždení však oznámil, že kým bude v úrade, zvyšok migrantov do Talianska nepustí.Minister Salvini reagoval nahnevane na prepravu a príchod zvyšných 47 ľudí. Na Facebooku napísal, žeTaliansky politik zároveň prisľúbil, že plavidlo Sea-Watch 3 bude zhabané, a posádke lode pohrozil zatknutím. Označil ju zaTakisto vyslovil pochybnosti, či minister dopravy, pod ktorého patrí Pobrežná stráž, alebo minister hospodárstva, zodpovedný za finančnú políciu, dali vôbec súhlas na zakotvenie lode na Lampeduse. Minister dopravy patrí do Hnutia piatich hviezd (M5S), ktoré je vo vládnej koalícii so Salviniho pravicovou stranou Liga Severu. Minister hospodárstva nepatrí k žiadnej vládnej strane.Humanitárna organizácia Sea-Watch informovala, že jej loď je príliš veľká na zakotvenie na Lampeduse, a požiadala iné talianske plavidlá o prevoz migrantov.Salvini vyhlásil, že záchrannú loď Sea-Watch 3 treba vyradiť z prevádzky a potopiť.Taliansky minister vnútra zastáva tvrdý postoj k humanitárnym záchranným operáciám a obviňuje ich, že pomáhajú prevádzačom ľudí v Líbyi, ktorí natlačia migrantov do nekvalitných člnov a pošlú do nebezpečných vôd Stredozemného mora. Svojím postojom spôsobil ďalším členským krajinám EÚ a humanitárnym skupinám mnoho patových situácií, keďže Európa sa snaží vyriešiť dilemu, kam previezť zúfalých migrantov.Migrantov na brehu Lampedusy privítali obyvatelia pútačmi s nápismi, uviedla organizácia Sea-Watch.