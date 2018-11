Salvini sa nesnaží o žiadne zmeny v návrhu rozpočtu Talianska

Na archívnej snímke Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím/Brusel 21. novembra (TASR) - Podpredseda talianskej vlády Matteo Salvini sa nesnaží o žiadne zmeny v návrhu rozpočtu na rok 2019. Uviedol to v stredu vládny zdroj, ktorý tak poprel správy médií, že Salvini je ochotný zmierniť plán výdavkov.uviedol vládny zdroj, ktorý nechce byť menovaný. Salvini je lídrom koaličnej vládnej Ligy.Európska komisia (EK) pritom v stredu zverejní svoj verdikt o rozpočte Talianska, ktoré svojimi nadmernými výdavkami a zvýšením deficitu porušilo rozpočtové pravidlá. Rímu tak hrozí pokuta z Bruselu.napísal v stredu na titulnej strane taliansky denník Il Giornale, ktorý sympatizuje so stredopravou opozičnou stranou Forza Italia bývalého premiéra Silvia Berlusconiho.Očakáva sa, že Komisia na svojom zasadnutí v Bruseli opätovne zamietne návrh rozpočtu Talianska na rok 2019 a pravdepodobne aj iniciuje začatie tzv. procedúry pri nadmernom deficite (excessive deficit procedure, EDP).Tá stanovuje termíny a ciele pre členské štáty, ktoré porušili fiškálne pravidlá eurozóny a predpokladá aj pokutu do výšky 0,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) pre tých, ktorí pokračujú v porušovaní fiškálnej disciplíny.Spustenie procedúrypovedal Salvini novinám Nuova Sardegna.Taliansko a Komisia sú v spore od septembra, keď sa populistická vláda v Ríme rozhodla prudko zvýšiť deficit v roku 2019, čo je v rozpore s rozpočtovou disciplínou v eurozóne.Taliansky návrh rozpočtu počíta s deficitom na úrovni 2,4 % HDP, čo je trojnásobne vyššia úroveň, než akú plánovala predchádzajúca vláda. Komisia však predpovedá Taliansku ešte väčší deficit na budúci rok, a to 2,9 % HDP, keďže podľa jej prognózy ekonomika porastie pomalšie, ako vláda predpokladá.Plánované zvýšenie deficitu vyvolalo obavy v Bruseli aj na finančných trhoch z veľkej časti preto, že Taliansko je už veľmi zadlžené, má tak len malý priestor na ďalšie pôžičky.Dlh krajiny predstavuje viac ako 130 % HDP a je druhý najvyšší v eurozóne, po Grécku. Odporúčaná hranica štátneho dlhu pre členov eurozóny je pritom 60 % HDP.Náklady Talianska na obsluhu jeho dlhu už pre spor s Komisiou vzrástli na päťročné maximum.Ďalším znepokojujúcim znamením pre Rím je, že aukcia jeho vládnych BTP dlhopisov, ktoré sú do veľkej miery zamerané na retailových investorov, sa nevyvíja veľmi priaznivo. Do utorka (20.11.), čo bol druhý deň štvordňového aukčného procesu, dokázalo Taliansko predať dlhopisy len za 722 miliónov eur.Finančné noviny Il Sole 24 Ore v tejto súvislosti upozornili, že pri predchádzajúcich aukciách dlhopisov BTP sa zvyčajne podarilo získať 2 až 3 miliardy eur.Taliansko je treťou najväčšou ekonomikou eurozóny, ale tempo jeho hospodárskeho rastu výrazne zaostáva za ostatnými členmi bloku a trápi ho nízka produktivita a vysoká nezamestnanosť mladých ľudí, najmä na chudobnejšom juhu.Populistická vláda Hnutia piatich hviezd a Ligy Severu považuje vyššie rozpočtové výdavky za spôsob, ako dostať krajinu z ekonomickej stagnácie.