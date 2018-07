Salvini: Taliansko by malo tlačiť na zmeny rozpočtových pravidiel

Na snímke Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 23. júla (TASR) - Taliansko by malo tlačiť na zmeny rozpočtových pravidiel a rozpočtových obmedzení Európskej únie (EÚ). Vyhlásil to podpredseda talianskej vlády a minister vnútra Matteo Salvini pre noviny Corriere della Sera.povedal Salvini, jeden z najvýznamnejších ekonomických poradcov koaličnej strany Liga Severu.Aj Claudio Borghi, euroskeptický šéf rozpočtového výboru dolnej komory talianskeho parlamentu v separátnom rozhovore uviedol, že Taliansko má oprávnené dôvody požadovať úpravu rozpočtových pravidiel EÚ.povedal Borghi v rozhovore, ktorý v pondelok zverejnili noviny La Repubblica.Nová vláda, ktorá nastúpila do úradu 1. júna, znepokojila investorov pre svoj populistický program a vyhlásenia, v ktorých spochybňujú niektoré fiškálne pravidlá Únie. Výnosy z talianskych dlhopisov v dôsledku toho stúpli na viacročné maximá.Tempo rastu talianskeho hospodárstva je totiž jedno z najslabších v rámci vyspelých ekonomík., spýtal sa Borghi a argumentoval, že aj Španielsko nedávno oznámilo, že saVyzval tiež na nižšie daňové zaťaženie firiem.