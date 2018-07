Salvini: Taliansko neprijme späť migrantov, ktorí išli ďalej na sever

Taliansky minister vnútra Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 10. júla (TASR) - Taliansko nemieni prijať žiadnych migrantov, ktorých by mohli vracať do krajiny z nemecko-rakúskej štátnej hranice. V rozhovore pre utorkové vydanie denníka Il Messagero to naznačil šéf rezortu vnútra v Ríme Matteo Salvini.formuloval taliansky minister vnútra.Podľa jeho slov Rakúsko i Nemecko bránia svoje záujmy a Taliansko sa bude na stretnutí v rakúskom Innsbrucku usilovať o dohodu. V žiadnom prípade však neprijme späť osoby, ktoré cestovali ďalej smerom na sever. To je to posledné, čo sa môže stať, dodal Salvini.Krajina na Apeninskom polostrove sa podľa jeho slov mieni postarať o to, že na jej územie sa nedostanú žiadni migranti skôr, ako dôjde medzi členskými štátmi Únie k dohode o ich prerozdelení.Prioritou talianskej vlády zostáva zastaviť obchodovanie s ľuďmi.poznamenal Salvini.