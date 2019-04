Salvini vyjadril podporu španielskej krajne pravicovej strane Vox

Matteo Salvini, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 27. apríla (TASR) - Taliansky vicepremiér a predseda protiimigračnej strany Liga Severu Matteo Salvini pred nedeľnými parlamentnými voľbami v Španielsku vyjadril podporu španielskej krajne pravicovej strane Vox.Salvini v príspevku na svojom účte na Facebooku v piatok neskoro večer vyslovil želanie, aby Santiago Abascal, líder strany Vox, aAgentúra DPA pripomenula, že Salviniho protiimigračná strana Liga Severu tvorí od vlaňajšieho júna vládnu koalíciu s antisystémových Hnutím piatich hviezd (M5S).Salvini ďalej uviedol, že Vox a Liga Severu majú spoločné ciele vrátane zastavenia nelegálnej migrácie, ochrany Európy pred terorizmom a islamistickým radikalizmom, ako aj obrany tradičných rodín.dodal Salvini.Salvini sa pokúša zjednotiť strany európskych pravicových populistov do jednej skupiny s cieľom zvýšiť v Európskej únii po májových voľbách do Európskeho parlamentu ich vplyv. Strana Vox sa zatiaľ do tejto aliancie nepripojila.