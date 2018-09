Salvini: Za niekoľko mesiacov budeme s Orbánom vládnuť Európe

Na snímke taliansky vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 14. septembra (TASR) - Taliansky minister vnútra a vicepremiér Matteo Salvini vyjadril v piatok presvedčenie, že za niekoľko mesiacov bude vládnuť v Európe spoločne so šéfom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. Budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu (EP) podľa neho úplne zmenia Európu.Salviniho vyjadrenie zaznelo vo Viedni, kde sa zúčastnil na konferencii o migrácii. Absolvoval tam aj stretnutie s rakúskym vicekancelárom Heinzom-Christianom Strachem, ktorého krajina v súčasnosti predsedá EÚ.citovala Salviniho slová rakúska agentúra APA.Taliansky minister a vodca Ligy Severu zároveň kritizoval konanie iniciované europarlamentom voči Maďarsku podľa článku č. 7 Zmluvy o Európskej únii pre porušenie princípov právneho štátu. Sankcie voči Budapešti sú podľa Salviniho čisto politickým aktom a bláznovstvom.Salvini a Strache, ktorý je šéfom rakúskych slobodných, tiež avizovali ďalšie prehĺbenie spolupráce svojich pravicovo-populistických strán pred európskymi voľbami, ktoré sa majú konať v máji 2019.vyhlásil Salvini. V tomto úsilí o premenu európskeho kontinentu mieni spolupracovať sPodporu Viktorovi Orbánovi vyjadril aj vicekancelár Strache. Podľa jeho slov si Orbán zaslúžiza to, že v roku 2015 ochránil vonkajšie hranice EÚ, keď to nikto iný nedokázal.Rakúske predsedníctvo EÚ chce podľa Stracheho zaistiť to, aby si Únia dokázala ochrániť svoje vlastné hranice. Za týmto účelom chce poskytovať čo najväčšiu podporu Taliansku a ďalším krajinám na vonkajšej hranici EÚ.