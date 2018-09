Salvini žaluje černošskú političku za očierňovanie svojej strany

Cecile Kyengeová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 19. septembra (TASR) - Černošskú poslankyňu Európskeho parlamentu Cécile Kyengeovú, na ktorú počas jej pôsobenia na poste talianskej ministerky pre integráciu hádzali banány a prirovnávali ju k orangutanovi, zažaloval taliansky krajne pravicový minister vnútra Matteo Salvini za to, že označila jeho stranu Liga Severu (LN) za rasistickú.Informoval o tom v stredu denník The Guardian.Kyengeová, ktorú čaká súdne konanie v meste Piacenza, označila Salviniho stranu za rasistickú počas interview z roku 2004 na sociálnodemokratickom podujatí Festa de l'Unita. Reagovala vtedy na fotografiu, ktorá ju zobrazovala ako orangutana. Obrázok zverejnil na internete Fabio Rainieri, v tom čase tajomník LN v regióne Emilia-Romagna.Politička, ktorá sa presťahovala do Talianska v roku 1983, aby tam študovala medicínu, na margo žaloby na sociálnej sieti Facebook uviedla: "Salvini ma predvolal na súd, pretože som povedala, že Liga Severu je rasistická. Posúďte sami." Kyengeovej príspevok sprevádzajú ukážky rasistických novinových titulkov, ktoré vygenerovala LN počas uplynulých rokov.Bola medzi nimi i Salviniho výzva z roku 2009, aby sa v milánskej verejnej doprave zaviedla rasová segregácia.Salvini, ktorý sa stal šéfom rezortu vnútra a zároveň vicepremiérom Talianska začiatkom júna, už dvakrát predtým podal na Kyengeovú žalobu za očierňovanie. Druhá z nich sa pritom stretla s úspechom, pretože súd rozhodol, že Kyengeovej kritické poznámky nielen hanobili Salviniho stranu, ale aj urážali jej členov.Kyengeová sa stala terčom rasistických útokov, keď sa v roku 2013 stala prvou černošskou ministerkou Talianska vo vláde bývalého premiéra Enrica Lettu. Jedna z najznámejších inzultácií prišla od republikového senátora LN Roberta Calderoliho, ktorý vyhlásil, že vždy, keď uvidí záber Kyengeovej,