Salvini zvažuje kandidatúru na post predsedu Európskej komisie

Na archívnej snímke Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 18. októbra (TASR) - Taliansky minister vnútra a vicepremiér Matteo Salvini zvažuje, že sa bude uchádzať ako kandidát európskych populistov o post predsedu budúcej Európskej komisie (EK), informovala agentúra DPA.povedal 45-ročný politik v rozhovore pre štvrtkové vydanie talianskeho denníka La Repubblica.Zdôraznil však, že ešte nie je v tejto veci rozhodnutý, hoci ho podpora zo strany jeho priateľov teší.pokračoval líder pravicovo-populistickej strany Liga Severu, ktorá je jednou z talianskych vládnych strán.dodal Salvini. V europarlamente je jeho Liga Severu súčasťou nacionalisticko-euroskeptickej frakcie s názvom Hnutie pre Európu národov a slobody (MENF).Salvini a ďalší euroskeptickí populisti dúfajú, že sa im v májových voľbách do Európskeho Parlamentu podarí získať veľký počet kresiel a zmeniť doterajšiu politiku Európskej Únie.O nadviazanie širšej spolupráce európskych nacionalistických strán pred eurovoľbami sa v súčasnosti usiluje Steve Bannon, bývalý stratég prezidenta USA Donalda Trumpa. Bannonovu iniciatívu s názvom The Movement (Hnutie) už podporil Matteo Salvini aj šéfka francúzskej pravicovo-populistickej strany Národné združenie (RN - bývalý Národný front) Marine Le Penová.Podľa nových pravidiel voľby predsedu EK z roku 2014 najsilnejšie politické strany v Európskom Parlamente (EP) navrhujú svojho volebného lídra, ktorý je zároveň aj kandidátom na post šéfa budúcej eurokomisie (tzv. Spitzenkandidat).Nového predsedu komisie navrhnú európski lídri - premiéri a prezidenti členských krajín -, pričom zohľadnia výsledky eurovolieb. Budúcu komisiu by mal teda viesť líder kandidátky tej európskej politickej skupiny, ktorá v májových voľbách získa najviac hlasov. Samotnú voľbu vykoná Európsky parlament.