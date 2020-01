Salviniho snaha vyšla na zmar, regionálne voľby na severe Talianska zrejme vyhrá demokrat

Jasné víťazstvo

Nový kabinet s demokratmi

27.1.2020 (Webnoviny.sk) - Snaha talianskeho pravicového opozičného lídra Mattea Salviniho destabilizovať národnú vládu výhrou v regionálnych voľbách na severe krajiny podľa všetkého skončí neúspechom. Podľa prvotných výsledkov sa v nedeľňajších voľbách v regióne Emilia-Romagna darilo stredoľavej Demokratickej strane (PD).Po zrátaní 20 percent okrskov v regióne mal demokratický úradujúci guvernér Stefano Bonaccini 50 percent hlasov, zatiaľ čo kandidátka Salviniho strany Liga Lucia Borgonzoni 45 percent.Exit polly štátnej televízie predpovedali v regióne Emilia-Romagna, ktorému od konca druhej svetovej vojny vládla ľavica, jasné víťazstvo Demokratov. PD by si podľa nich mala pripísať medzi 49 - 51 percentami hlasov, Liga zase 43 - 45 percent.Voľby sa konali aj v regióne Kalábria na juhu Talianska. Tam bude výsledok pravdepodobne opačný. Kandidátka pravicovej koalície má oproti demokratickému kandidátovi 20-percentný náskok. Je však kandidátkou strany Forza Italia a nie Salviniho Ligy.Salvini bol so svojou Ligou v predchádzajúcej vláde premiéra Giuseppeho Conteho, no vlani po pokuse vyvolať predčasné voľby o miesto prišiel a Conte nakoniec zložil nový kabinet s pomocou Demokratov.Silnejším koaličným partnerom vo vláde je Hnutie piatich hviezd, ktoré však čelí hlbokým vnútorným sporom, odchodom členov a jeho popularita v Taliansku klesá.Nedeľňajšie voľby boli vnímané ako test novej vlády. Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.