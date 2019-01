SAM automotive má spustiť výrobu vo Veľko Krtíši v tomto roku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Veľký Krtíš 23. januára (TASR) – Začiatok výroby vo veľkokrtíšskom závode nemeckej spoločnosti SAM automotive sa z vlaňajšieho leta posúva na prvý polrok 2019. Investícia sa oddialila pre problémy materskej spoločnosti, jej reštrukturalizáciu a vstup nového investora do skupiny.uviedol pre TASR vedúci závodu spoločnosti SAM automotive Slovakia Imrich Czére.Podľa neho má byť meno investora zverejnené po ukončení transakcie predaja.doplnil.Výrobca automobilových komponentov SAM automotive má podľa plánu, ktorý zverejnil pri ohlásení investície vlani na jar, postupne vo Veľkom Krtíši zamestnať viac než 800 ľudí. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese bola pritom v decembri 2018 na úrovni 7 percent a počet disponibilných uchádzačov o prácu bol vyše 1500.Výrobné priestory vo Veľkom Krtíši sú už pripravené. Celkovo však projekt predpokladá závod o rozlohe približne 30.000 m2, čo si vyžaduje ďalšiu výstavbu.SAM automotive production patrí do skupiny SAM automotive Group, ktorú tvoria štyri výrobné spoločnosti (tri v Nemecku a jedna v Mexiku). Spoločnosť je svetovým dodávateľom exteriérových hliníkových komponentov pre popredných výrobcov automobilov. Závod vo Veľkom Krtíši by mal byť zameraný na výrobu hliníkových dverových líšt a strešných nosičov pre automobily. Medzi odberateľov slovenského závodu majú patriť predovšetkým spoločnosti VW Slovakia, Audi a Mercedes Benz Maďarsko.Spoločnosť by mala na Slovensku preinvestovať 33 miliónov eur, slovenskú vládu pritom požiadala aj o investičný stimul.