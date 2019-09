Šamana, ktorý putoval do Moskvy vyhnať Putina, deportovali do Jakutska

Jakutský šaman Alexander Gabyšev. Foto: YouTube video-BBC News - Русская служба Foto: YouTube video-BBC News - Русская служба

Moskva 21. septembra (TASR) - Jakutského šamana Alexandra Gabyševa, ktorého vo štvrtok zadržali v Buriatsku, v piatok lietadlom previezli z mesta Ulan-Ude späť do Jakutska, odkiaľ sa v marci vydal na pochod do Moskvy, abyruského prezidenta Vladimira Putina.Informoval o tom v piatok spravodajský portál Tajga.info s odvolaním sa na tlačovú službu buriatskej vlády.Spravodajský portál Novaja gazeta uviedol, že dôvod šamanovho zadržania stále nie je známy. Buriatske ministerstvo vnútra medzičasom uviedlo, že po šamanovi bolo v Jakutsku vyhlásené pátranie kvôli spáchaniu bližšie nešpecifikovaného trestného činu.Šamanovi priaznivci pripustili, že Gabyšev by mohol byť stíhaný za údajný pokus o založenie extrémistickej skupiny.Portál Sibir.Realii dodal, že ľudia, ktorí šamana na jeho ceste do Moskvy sprevádzali, pokračujú v ceste.Gabyšev, ktorý od marca putoval pešo pozdĺž ciest vedúcich Jakutska do Moskvy, podľa vlastných slov považuje ruského prezidenta Vladimira Putina za, pričom tvrdí, že "porátať s ním sa môže len šaman".V rámci svojho putovania dorazil 9. septembra do metropoly Buriatskej republiky, mesta Ulan-Ude, kde ho vítali jeho prívrženci. Polícia následne niekoľkých z nich zadržala. V meste potom vypukli protestné zhromaždenia, ktorých účastníci žiadali prepustenie zadržaných.Napätie v meste sa vystupňovalo večer 8. septembra po vyhlásení výsledkov komunálnych volieb. Občania totiž začali žiadať ich zopakovanie, pretože majú podozrenie, že hlasovanie bolo zmanipulované.