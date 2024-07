Samit NATO vo Washingtone sa začal, Bidena čaká náročná úloha

Biden sa snaží o záchranu

Prvé stretnutie s novým britským premiérom

9.7.2024 (SITA.sk) - V americkom Washingtone sa v utorok začína samit Organizácie Severoatlantickej zmluvy NATO ), na ktorom majú lídri členských krajín posilniť transatlantickú podporu pre Ukrajinu v jej boji proti Rusku . Pre hostiteľského prezidenta Joea Bidena samit predstavuje príležitosť dokázať, že je schopný plniť náročné požiadavky na šéfa Bieleho domu aj v ďalšom funkčnom období.„Naši spojenci hľadajú vedenie USA,“ povedal Biden v pondelok v rozhovore pre MSNBC.„Kto iný tu podľa vás môže vstúpiť a urobiť to? Rozšíril som NATO. Upevnil som NATO. Uistil som sa, že sme v pozícii, v ktorej máme koalíciu národov po celom svete, aby sme sa vysporiadali s Čínou, s Ruskom, so všetkým, čo sa deje vo svete. A robíme skutočný pokrok,“ dodal Biden, ktorý sa zaslúžil o rozšírenie NATO, keďže Fínsko aj Švédsko sa pridali k aliancii po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022.Hlavy štátov z Európy a Severnej Ameriky čelia vyhliadke na návrat skeptika Donalda Trumpa do prezidentského úradu. Biden snaží zachrániť svoju kampaň za znovuzvolenie, ktorá „dostala na frak“ po katastrofálnom vystúpení v diskusii proti Trumpovi z 27. júna. Biely dom dúfa, že Biden počas niekoľkých očakávaných rušných dní formálnych samitových stretnutí, vedľajších rozhovorov s lídrami, dlhých diplomatických večerí či recepcií ukáže „rozkolísaným“ demokratom, že má stále to, čo potrebuje.Samit dá Bidenovi prvú šancu stretnúť sa tvárou v tvár s novým britským premiérom Keirom Starmerom . Biden zavolal Starmerovi minulý týždeň, aby mu zablahoželal k víťazstvu, a plánuje ho v stredu privítať na rokovaniach v Bielom dome.Očakáva sa, že stretnutie lídrov z 32 krajín NATO, plus tichomorských partnerov Austrálie, Japonska, Nového Zélandu a Južnej Kórey, ako aj Ukrajiny, bude jedným z posledných Bidenových vystúpení na medzinárodnom fóre pred dňom konania volieb a pred budúcotýždňovým národným zjazdom Republikánov v Milwaukee. Biden sa snažil poukázať na svoj záväzok voči aliancii a zároveň voličom tvrdil, že Trump by sa otočil chrbtom k NATO, ak by sa mal vrátiť do Bieleho domu.