Samospráva bratislavského Lamača tvrdí, že stromov na námestí neubudne

Bratislava 17. augusta (TASR) – Revitalizácia Malokarpatského námestia v Lamači sa stromov na tomto mieste nedotkne. "Stromy ostanú zachované, nedal som súhlas na výrub čo i len jedného stromu," zdôraznil starosta Lamača Peter Šramko hneď v úvode verejnej prezentácie druhej etapy revitalizácie centrálnej časti Lamača, na ktorej sa zástupcovia samosprávy stretli s občanmi vo štvrtok (16.8.) podvečer.Práve znepokojenie z možného výrubu stromov a úbytku zelene na námestí živilo v poslednom čase diskusie najmä na sociálnych sieťach. Obavy o redukciu stromov a zelene vyjadrili obyvatelia aj na štvrtkovej verejnej prezentácii.uviedol jeden z prítomných občanov. Projektová manažérka Mária Rajecká priznala, že v hlavnej časti námestia, ktorej sa týka plánovaná jesenná rekonštrukcia, ubudne časť trávnatej plochy vzhľadom na realizáciu vodnej fontány.upozornila.dodala. Lamačský starosta taktiež podotkol, že jedným z variantov je umiestniť v hlavnom zhromažďovacom priestore zatrávňovaciu dlažbu.Šramko zopakoval, že do 30. augusta môžu podať občania podnety a pripomienky k rekonštrukcii. "V prípade, že budú akceptované odbornou komisiou, zhotoviteľ rekonštrukcie ich zapracuje do realizačného projektu," pripomenul. Podnety mohli občania spísať i priamo na štvrtkovej prezentácii. Vicestarosta Lukáš Baňacký upozornil, že ďalšia časť revitalizácie, ktorej sa má týkať aj prípadné vytvorenie fixného externého pódia, bude samostatným projektom, ktorý sa bude riešiť v roku 2019.skonštatoval.Viacerí občania sa pýtali, prečo nebola urobená architektonická súťaž návrhov.zaznelo z fóra. Prodekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a člen odbornej komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja Robert Špaček však upozornil, že v súťaži architektonických návrhov rozhoduje odborná komisia a podmienkou súťaže je realizovať predložený víťazný návrh bez toho, aby sa k tomu mohla či mala vyjadrovať verejnosť.dodal.V druhej etape revitalizácie Malokarpatského námestia sa má zmodernizovať hlavný zhromažďovací priestor, v rámci ktorého by mala pribudnúť aj fontána s vodnou plochou, úprava by mala zmeniť súčasný vysoký múrik na kaskádové trojstupňové terasy na sedenie. Počíta sa tiež s doplnením prvkov drobnej architektúry vrátane mobilnej zelene a tieniacich prvkov, tieto majú ešte pribudnúť aj vo vrchnej časti námestia, ktorá prešla rekonštrukciou na jeseň 2017. Predpokladaná cena stavebných prác a projektovej dokumentácie je 398.897,45 eura bez DPH. Mestská časť využije pri financovaní úver. Pomôže si aj dotáciou vo výške 14.000 eur, ktorú na druhú etapu revitalizácie Malokarpatského námestia získala z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.