Samospráva Dunajskej Stredy opravuje dom smútku na mestskom cintoríne

Dunajská Streda 22. júla (TASR) – Prestavba domu smútku na cintoríne na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede si vyžiada takmer 480.000 eur. Je financovaná z rozpočtu mesta, dokončená bude koncom leta. Počas stavebných prác sa smútočné obrady konajú v stane pred budovou.Ako pre TASR uviedol primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos, pri verejnej súťaži mesto zaujímala nielen architektonická stránka, ale i finančná náročnosť konkrétneho projektu. Rekonštrukcia sa začala začiatkom júla a do konca augusta by sa mali uskutočniť všetky stavebné práce.Cieľom rekonštrukcie je modernizácia exteriéru a interiéru, aby dom smútku zodpovedal požiadavkám 21. storočia, mal dôstojný vzhľad. Budova dostane nové obloženie, kvalitnejšie technické vybavenie, vymenené budú výplne otvorov a zväčší sa aj kapacitne. Vynovené bude i zariadenie exteriéru.Dunajskostredská samospráva sa už niekoľko rokov zaoberá myšlienkou prestavby domu smútku. Mesto na jar 2016 vyhlásilo verejnú súťaž na jeho modernizáciu. Do súťaže sa prihlásilo päť architektov, pričom samospráva vyhodnotila návrh architekta Pavla Holíka z finančného a estetického hľadiska ako najvhodnejší.