Samospráva Fiľakova asfaltuje niekoľko ulíc v meste

Fiľakovo 10. augusta (TASR) – Viacero ulíc v meste Fiľakovo na juhu okresu Lučenec dostáva v týchto dňoch nový povrch. Podľa slov hovorkyne mesta Klaudie Kovácsovej sa ich asfaltovanie začalo v uplynulých dňoch a dokončené by malo byť do konca augusta.priblížila hovorkyňa.Dodala, že ulice boli do zoznamu navrhnuté aj z dôvodu ich stavu a frekventovanosti.zakončila Kovácsová.