Samospráva mesta Dolný Kubín po rokoch opäť schválila zákaz pitia alkoholu na verejnosti

Zákaz už raz zaviedli aj zrušili

Verejné priestranstvo po novom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Po ôsmich rokoch v Dolnom Kubíne opätovne zakázali pitie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. Na návrh náčelníka mestskej polície Dušana Medzihradského príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) na štvrtkovom rokovaní schválili dolnokubínski poslanci.Vo VZN, ktoré vstúpi do platnosti 1. apríla, sú uvedené aj výnimky zo zákazu, ako napríklad silvestrovská noc či verejné športové podujatia, kde možno konzumovať pivo a víno.Nový náčelník mestskej polície avizoval snahu o prijatie nariadenia zakazujúceho pitie alkoholu na verejnosti už pri vstupe do funkcie v septembri minulého roku."Osoby požívajúce alkoholické nápoje na verejnosti neprispievajú dobrému dojmu o meste. Zavedením uvedeného VZN je predpoklad pre zlepšenie situácie v meste, eliminácie priestupkov páchaných pod vplyvom alkoholu na verejnosti, a to preventívnou i represívnou činnosťou príslušníkov mestskej polície. Ukladaním sankcií umožní výchovne pôsobiť proti nežiaducemu správaniu, ktoré súvisí s konzumáciou alkoholických nápojov," vysvetlil dôvody predloženia VZN Medzihradský.V Dolnom Kubíne už zákaz pitia alkoholu platil od roku 2007, o štyri neskôr však príslušné VZN po proteste prokurátora zrušili. Opakovania tejto situácie sa Medzihradský neobáva."Podstatou protestu bolo, že mesto nemôže úpravy zákazu podávania a požívania alkoholu uplatňovať na pozemkoch nepatriacich do vlastníctva mesta. Od 1. apríla 2018 sa po novele objavila v zákone o obecnom zriadení definícia verejného priestranstva, ktorá už neprihliada na vlastnícke vzťahy k pozemkom," uviedol náčelník dolnokubínskej mestskej polície.Schválené VZN konkretizuje aj sedem výnimiek zo zákazu požívania alkoholu na verejne prístupných miestach. Sú to napríklad šesťhodinový interval na prelome rokov, terasy pohostinských zariadení a trhové miesta. Na zhromaždeniach, verejných kultúrnych a športových podujatiach bude dovolené piť víno a pivo.VZN explicitne nehovorí o sankciách. "V zmysle zákona o priestupkoch môže byť priestupcovi udelená bloková pokuta do výšky 33 eur," dodal na margo sankcií Medzihradský.