Samospráva Tisovca po rokoch obnovila dobrovoľný hasičský zbor

Tisovec 22. apríla (TASR) – Samospráva Tisovca v okrese Rimavská Sobota obnovila dobrovoľný hasičský zbor, ktorého činnosť v meste pred rokmi zanikla. Podľa primátorky Ireny Milecovej samospráva v súčasnosti zabezpečuje vybavenie hasičov a priestory, kde budú mať dočasne uložené ochranné pomôcky a výstroj, kým sa podarí zrekonštruovať požiarnu zbrojnicu.priblížila Milecová s tým, že sú medzi nimi okrem príslušníkov iných povolaní napríklad traja policajti.dodala primátorka.Ako ďalej uviedla, funkčný DHZ je v meste potrebný aj z dôvodu, že veľká časť katastra Tisovca leží na území Národného parku Muránska planina. Vzhľadom na členitý terén okolo mesta by DHZ podľa nej v budúcnosti potreboval napríklad terénne auto, ktorým by sa jeho príslušníci dostali aj do ťažšie prístupných lokalít.Členovia novozaloženého tisovského DHZ budú podľa Milecovej aktívni na miestnej základnej škole.doplnila.