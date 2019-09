Samospráva Turčianskych Teplíc finančne podporí mnohopočetné rodiny

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Turčianske Teplice 14. septembra (TASR) - Turčianskoteplická samospráva finančne podporí mnohopočetné rodiny s maloletými deťmi. Dotáciu vo výške 300 eur dostanú na výdavky spojené s nástupom detí na povinnú školskú dochádzku.Základom pomoci je cielené smerovanie peňazí za účelom pokrytia časti výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním nevyhnutných potrieb dieťaťa pri plnení povinnej školskej dochádzky. Finančný príspevok mesto poskytne na preplatenie nákladov vynaložených na školské potreby, prípadne sezónne oblečenie či obutie do konca kalendárneho roka.povedal pre TASR primátor Igor Hus.Mesto poskytne príspevok rodinám, ktorých v poradí tretie a každé ďalšie narodené dieťa nastúpilo v septembri na povinnú školskú dochádzku. Podmienkou je minimálne trojročný trvalý pobyt žiadateľa na území mesta a riadna starostlivosť o deti. O príspevok musí požiadať do konca novembra jeden z rodičov dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a trvale sa oň stará.